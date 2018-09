Perú vs. Holanda: ¿por qué la bicolor no reconocerá el Johan Cruyff Arena? 

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, habló en la previa del amistoso de la Selección Peruana ante Holanda en Ámsterdam y explicó que la bicolor no reconocerá el Johan Cruyff Arena.

"No reconoceremos el Johan Cruyff Arena porque se limita mucho el tema de horario y el profe Gareca quiere hacer trabajos tácticos y grupales específicos. Por eso, estamos yendo a campos de entrenamiento que nos permite más amplitud en el horario", dijo en entrevista con Radio Ovación.

► Selección Peruana: el once que prepara Holanda para enfrentar a la bicolor

Agregó: "No obstante, el campo es muy bueno. Ha habido una sequía de muchos meses y el tipo de pasto no es para este clima, pero aún así lo han mantenido bastante bien y no van a haber inconvenientes para la Selección Peruana en ese sentido".

Perú jugará ante Holanda su primer partido amistoso tras disputar el Mundial Rusia 2018. El partido está programado para este jueves 6 de setiembre. Tres días más tarde, el 9, la blanquirroja se medirá ante Alemania en el Rhein-Neckar-Arena (sede del Hoffenheim).

Con estos partidos, la Selección Peruana empieza un nuevo proceso al mando del técnico Ricardo Gareca con miras a la Copa América Brasil 2019 y el Mundial Qatar 2022.