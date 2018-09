A pocas horas de que la Selección Peruana choque contra Holanda en un duelo amistoso, Edwin van der Sar - que lo ganó todo a nivel de clubes - elogió a Jefferson Farfán y recordó el paso de Nolberto Solano por Newcastle.

“ Jefferson Farfán, recuerdo que era un ganador, anotaba goles. Luego se fue al Schalke. Creo que jugó algún partido contra el Manchester United el 2007 o 2008”, afirmó Edwin van der Sar a DirecTV Perú.

“ Nolberto Solano fue muy buen jugador, era popular en Newcastle, por su forma de ser. No recuerdos sus goles o de repente no quiero recordar los goles que me anotó [risas]”, agregó el exportero de Manchester United.

En ese sentido, el exportero de Ajax reconoció que Holanda no pasa por un buen momento futbolístico, tras no clasificar al Mundial Rusia 2018, pese a la calidad de sus futbolistas que militan en ligas top de Europa.

“ Holanda no pasa por un buen momento. No estuvimos en el Mundial. Perú estuvo en Rusia y nosotros no clasificamos. Pero tenemos mucho talento, buenos jugadores, jóvenes siempre”, agregó Edwin van der Sar.