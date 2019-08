EN VIVO | Perú vs. Honduras: horarios, canales y todo lo que debes saber del partido de la Sub 23 en los Panamericanos 

HOY EN VIVO LIMA 2019 | Perú vs. Honduras VÍA LATINA TV | MOVISTAR DEPORTES | TV PERÚ | EN DIRECTO | Perú vs. Honduras, en un partido de pronóstico reservado, juegan hoy por la segunda fecha de la Fase de Grupos de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nolberto Solano buscará un trounfo con la Sub 23 para seguir en carrera con cambios en el once. “Ante Honduras se verá a un Perú distinto, un Perú rebelde”, dijo ayer Gianfranco Chávez a la prensa, luego de confirmar que está listo para volver al ‘11’. “Fue una dura lesión (esguince en el hombro derecho), pero ya estoy al cien por ciento”, agregó. El central de Cristal tomará el lugar de Jefferson Portales y hará dupla con Aldair Fuentes y -tras un duro debut ante Uruguay. hoy se espera ver a una bicolor más sólida, desde el fondo hasta el ataque.



¿Cómo y dónde ver GRATIS y EN VIVO el Perú vs. Honduras?

Así, el capitán de la ‘sele’ Sub 15 campeona del Sudamericano 2013, arrancará en la defensa central mañana, en reemplazo de Jefferson Portales. Para ‘Ñol’ Solano, es inamovible en su oncena titular. Aldair Fuentes será su acompañante en la zona posterior.

Perú vs. Honduras se medirán en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos. Los canales de televisión autorizados para seguir la transmisión del encuentro internacional son Latina TV, TV Perú y Movistar (19). Pero, además, recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

🎙️ Nolberto Solano: "Los chicos han demostrado profesionalismo desde el primer día de entrenamiento. El equipo va a dar mucho más". #ArribaPerú 🙌 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 30, 2019

La Selección Peruana dirigida por Nolberto Solano llega a este partido tras caer 2-0 ante Uruguay. Mientras que por otro lado, Honduras ya acumula tres puntos luego de superar a Jamaica 3-1 en la primera Fecha.

"Este tipo de partido nos ayuda mucho para poder corregir. Tenemos que tener tranquilidad porque esto recién empieza. Quedan dos partidos más, hay confianza para poder revertir esta situación", sostuvo 'Ñol' tras el desalentador debut de Perú.

El DT de la 'blanquirroja' prepara su mejor oncena para salir con todo este jueves y seguir pensando en pasar a la siguiente etapa del certamen. Por tal motivo, Gianfranco Chávez sería un fijo en este duelo.

Cabe destacar que el jugador de Sporting Cristal estuvo cerca de ser desconvocado antes de iniciar los Juegos Panamericanos, esto debido a un esguince en el hombro derecho; sin embargo el cuerpo técnico decidió esperar para ver su mejoría y, al parecer el futbolista ya está listo para pelear ante el próximo rival.

Después de su gran actuación en los minutos que estuvo en la cancha en el duelo ante Uruguay, Yuriel Celi también se metería al equipo titular reemplazando a Andy Polar.

Perú vs. Honduras: horarios en el mundo

Perú 8:30 p.m.

Honduras 7.30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

México 8:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

Perú vs. Honduras: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Honduras Empate Perú Te Apuesto 3.40 3.25 1.80 Betsson 5.00 3.60 1.66 InkaBet 5.00 3.50 1.65

Perú vs. Honduras: posibles alineaciones

Perú: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Gianfranco Chávez, Aldair Fuentes, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Yuriel Celi y Mauricio Montes.

DT: Nolberto Solano

Honduras: Alex Güity; José García, Denil Maldonado, Elvin Oliva, Ellison Rivas, Kervin Arriaga, José Reyes, Carlos Pineda, Rembrandt Flores, José Pinto, Douglas Martínez.

DT: Fabián Coito

