Han pasado cinco días desde que en nuestro país comenzó a amanecer más temprano. A las 3 de la mañana, cuando los 28 convocados de Ricardo Gareca ingresan al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat, los sueños se sincronizan y los 33 millones de peruanos no hacen más que pensar la selección peruana y sus chances de llegar al Mundial Qatar 2022. Y cuando el sol alumbra y las noticias llegan desde Barcelona, las emociones aumentan. Mientras que el ‘Tigre’ tiene un día menos para decidir quiénes serán los ‘11′ que se jugarán la vida en el repechaje.

Este miércoles, el ‘Tigre’ paró por primera vez un equipo durante su entrenamiento: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Christian Ramos, Marcos López; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, quienes serían los elegidos para disputar el partido amistoso de este domingo ante Nueva Zelanda (10:30 am) en el RCDE Stadium de Barcelona.

Partido que será clave, pues le permitirá a Gareca analizar algunas líneas y definir ciertas posiciones, según cómo se vayan recuperando algunos seleccionados, como es el caso de Luis Advíncula y Renato Tapia, de cara al repechaje.

Pedro Gallese: ‘1′ definido

Este domingo, Pedro Gallese será el encargado de cuidar la portería ante Nueva Zelanda. El arquero del Orlando City suma 89 partidos con la Selección Peruana y es el indiscutible de Ricardo Gareca, quien además cuenta con José Carvallo de Universitario de Deportes y Angelo Campos de Alianza Lima en la banca de suplentes. Ambos quedarán a la expectativa.

Arquero Partidos Minutos Pedro Gallese 89 810′ José Carvallo 6 480′ Angelo Campos - -

Esperan al ‘Rayo’ Advíncula

Según la formación que utilizó el último miércoles, todo apunta a que será Aldo Corzo el que vaya de titular este domingo en el encuentro amistoso en España. Luego de que Luis Advíncula sufriera una lesión muscular en el isquiotibial derecho (desgarro), con un tiempo de recuperación de entre 15 a 20 días. Boca Juniors dio a conocer la noticia el lunes 23 de mayo, por lo que, en el mejor de los casos, el martes 7 (día que se enfrentan Australia y Emiratos Árabes) recién podría volver a empezar a tocar balón de a pocos.

Ante esta situación, el lateral de Universitario ha sido el elegido para defender la banda derecha. ¿Suplentes? Ricardo Gareca no cuenta con otro futbolista por este lado. “Estoy mentalizado por si es que me toca. Esta vez no será la excepción, así que estoy atento a lo que pueda pasar”, afirmó días atrás Corzo, quien en Barranquilla tuvo un destacable partido bloqueando a Luiz Díaz, la figura del Liverpool.

Cabe resaltar que Luis Advíncula ya ha tenido una lesión similar. En el 2021, cuando la bicolor se alistaba para medirse contra Argentina, en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias, a dos días del partido y en pleno entrenamiento, sintió un fuerte dolor en la pierna y abandonó la práctica. Luego, se confirmó un desgarro en el cuadríceps de la pierna izquierda, por lo que quedó descartado para enfrentar a los albicelestes. Su proceso de recuperación tardó 15 días: el mínimo. Podría estar listo para el repechaje, por lo que el ‘Tigre’ deberá seguirlo de cerca los próximos días.

¿Cuánto pierde el equipo con su ausencia? Bastante. De los 18 partidos por Eliminatorias, jugó 16 (el 89%). Solo se perdió dos: ante Argentina en Buenos Aires (por lesión) y ante Colombia en Barranquilla (por acumulación de tarjetas amarillas). Además, en el actual proceso aportó con un gol ante Ecuador, algo que no logró conseguir camino a Rusia 2018. Y por si fuera poco, con el ‘Rayo’ en el equipo, la ‘Sele’ sumó puntos en más de la mitad de sus partidos (56%).

Defensor Partidos Minutos Aldo Corzo 41 2753’ Luis Advíncula 105 8050’ Alexander Callens 30 2405’ Carlos Zambrano 57 4512’ Christian Ramos 87 6764’ Miguel Araujo 22 1265’ Luis Abram 31 2356’ Marcos López 19 1034’ Miguel Trauco 66 5616’

En cuanto al resto de la línea defensiva, por ahora, la completarán Christian Ramos y Carlos Zambrano y Marcos López. En cuanto a los centrales, esta sería la primera vez que Gareca los utilice juntos desde el arranque. Casi siempre han ido acompañados por Alexander Callens o Luis Abram. Será una nueva apuesta que el ‘profe’ Gareca deberá analizar.

Renato Tapia está recuperado

“Lo que tuvo, no reviste la gravedad para nosotros preocuparnos. Renato va a llegar de la mejor manera”, aseguró Ricardo Gareca el viernes 20 de mayo, cuando entregó su lista de convocados en el auditorio de la Videna de San Luis. Y así fue.

El volante del Celta de Vigo arrancó los entrenamientos en Barcelona hace una semana y en los últimos días se le ha visto trabajar con normalidad, junto al plantel. Aún así -por precaución- el ‘Tigre’ estaría considerando no colocarlo desde el inicio este domingo y en su reemplazo arrancar con Pedro Aquino, quien además se ha reincorporado a la selección después de medio año, por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que tuvo que operarse.

En tanto, el mediocampo lo completarían Yoshimar Yotún y Sergio Peña. Sobre este último, el partido del domingo será clave, pues el ‘Tigre’ terminará de definir su titularato para el repechaje. Edison Flores fue clave en los últimos partidos de Perú, donde le anotó a Colombia en Barranquilla y a Ecuador en Lima, y hoy es otra opción.

Volante Partidos Minutos Yoshimar Yotún 116 8097’ Renato Tapia 74 5681’ Sergio Peña 27 1353’ Pedro Aquino 35 1646’ Edison Flores 62 4179’ Christian Cueva 90 6720’ André Carrillo 85 5756’ Christofer Gonzales 36 1574’ Horacio Calcaterra 10 195’ Wilder Cartagena 29 1336’ Gabriel Costa 11 328’ Jairo Concha 2 105′ Raziel García 9 244’

En cuanto a André Carrillo, ya está recuperado en su totalidad y sí será utilizado este domingo, donde tendrá su prueba de fuego, luego de que el último fin de semana jugara 30 minutos en el encuentro entre Al Hilal con Abha: ganó 2-0.

Gianluca Lapadula saldrá por el gol

Gianluca Lapadula encendió las alarmas en su primer día de entrenamiento en Barcelona, tras ser observado por el departamento médico. Sin embargo, el ‘Bambino’ se encuentra bien e incluso este miércoles fue probado en el ‘11′ titular del ‘Tigre’ Gareca. Sobre su regularidad, tras una larga para con el Benevento por problemas administrativos, volvió a jugar y sumó tres goles desde la última convocatoria. Aquí, el ‘profe’ no tiene nada que analizar, aún cuando cuenta con otro goleador como Alex Valera, quien lleva nueve goles con Universitario esta temporada.

Delantero Partidos Minutos Gianluca Lapadula 21 1585’ Alex Valera 7 255’ Santiago Ormeño 10 177’

