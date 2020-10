Perú y Uruguay se verán las caras este jueves a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y, como es costumbre, los equipos peruanos ya empiezan a enviar sus saludos y desearle muchos éxitos a los dirigidos por Ricardo Gareca.

A tan solo horas del enfrentamiento de Perú ante Uruguay, Alianza Lima utilizó sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores una imagen en la que aparecen algunos jugadores que vistieron la blanquiazul y que hoy representarán a la ‘bicolor’ como lo son Pedro Gallese, Christian Cueva, Jefferson Farfán, Wilder Cartagena y André Carrillo.

El equipo de La Victoria aprovechó la publicación para alentar a la Selección Peruana con un mensaje en la parte superior. “Todos unidos por un mismo sueño. ¡Vamos Perú!", escribió Alianza Lima en su cuenta oficial de Twitter.

Todos unidos por un mismo sueño🇵🇪.



¡Vamos Perú!

Todo va quedando listo

La Selección Peruana inicia su camino a Qatar 2022 con el antecedente de haber clasificado al Mundial anterior y de haber quedado subcampeón en la última edición de la Copa América. Si bien ello puede sopesar en los jugadores, Ricardo Gareca confía en que ello se vuelva una motivación para toda su plantilla de cara al primer choque clasificatorio.

Para esta ocasión, así como lo hizo en su debut en la Copa América de Brasil, el ‘Tigre’ apostará por una alineación 4-3-3. La defensa estará asegurada con Advíncula, Abram, Zambrano y Trauco, mientras que en la volante estarán Tapia, Quino y Yotun.

En el ataque se verán algunos cambios. Si bien Ruidíaz ha sido la ‘carta bajo la manga’ ante la ausencia de Paolo Guerrero, la sorpresa sería que Cueva vaya por la banda, aunque ello no le sorprenda. “Soy un jugador que cuando me ha tocado desempeñarme por la banda lo he hecho sin ningún problema”, indicó a las redes sociales de la Selección.

