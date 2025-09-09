La Selección Peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota en Lima frente a Paraguay, resultado que confirmó uno de los peores procesos clasificatorios de los últimos años. La Bicolor, que terminó en la penúltima casilla con apenas 12 puntos, no logró revertir una campaña marcada por las dudas, cambios de técnico y falta de resultados. Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, la voz de un referente como Carlos Zambrano se escuchó fuerte y sin filtros, reflejando la frustración del plantel en un momento que quedará grabado como uno de los más difíciles en la historia reciente del equipo nacional.

El experimentado zaguero, que milita en Alianza Lima, reconoció la dureza del momento y no ocultó su malestar por cómo se dieron las cosas. “Es muy duro terminar así, esperábamos llevarnos un buen resultado por la gente que vino a apoyarnos, pero el fútbol es así”, señaló ante los medios, dejando claro que el desenlace estaba muy lejos de lo esperado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras posteriores, donde resumió el sentir de muchos dentro del vestuario. “Felizmente acabó la pesadilla”, lanzó el ‘Kaiser’, evidenciando el desgaste emocional que provocó esta campaña en los jugadores, quienes nunca pudieron encontrar regularidad en su rendimiento.

El central también se refirió a la falta de variantes dentro del equipo. Según indicó, no hay mucho margen en cuanto al recambio de futbolistas, lo que condiciona a la Selección Peruana en este tipo de procesos. “Somos los que estamos, no hay más jugadores. Se habla de recambio, pero la realidad es otra”, expresó, en un mensaje que no tardó en generar repercusión en la opinión pública.

Más allá de la autocrítica, Zambrano pidió no buscar culpables individuales, asegurando que el fracaso le corresponde a todos los involucrados. “No tiene sentido señalar a alguien. Todos somos responsables: la FPF, los entrenadores y sobre todo nosotros los jugadores, porque somos los que estamos en la cancha”, afirmó con firmeza.

El defensa también hizo una comparación con la historia de la Bicolor, recordando que la clasificación a los mundiales nunca fue un camino sencillo. “Perú casi nunca ha jugado finales, ha ido pocas veces a los Mundiales. Somos un equipo humilde que trata de lucharla con lo que tiene”, sostuvo, resaltando que el mal momento no debería borrar el sacrificio mostrado durante el torneo.

En su análisis, el ‘Kaiser’ reconoció que la Selección atraviesa una curva descendente en cuanto a nivel competitivo. “Estamos de bajada, ojalá que esto cambie pronto por el bien del fútbol peruano”, agregó, dejando en claro que lo vivido en estas Eliminatorias no puede repetirse si se quiere aspirar a algo más en el futuro.

