La Selección Peruana tuvo su último entrenamiento en la Videna, previo a su viaja a Asunción, de cara al duelo contra Paraguay, por el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. Uno de los jugadores que estuvo en duda para el debut de la ‘bicolor’ fue Jefferson Farfán, pero Juan Carlos Oblitas manifestó que sí estará.

“Jefferson está trabajando a la par que todo el equipo. Él tiene toda la intención de jugar y Ricardo es el que tiene la decisión final, si arranca o no. Lo que es seguro es que está dentro del grupo, va a estar dentro de la lista de los 23 inscritos para el partido con Paraguay”, sostuvo el director deportivo de la selección a RPP.

Asimismo, explicó que si bien ha estado realizando prácticas paralelas a sus compañeros, se debió a su última operación. “Él ha hecho en algunos momentos trabajos diferenciados, porque no es un secreto que tiene un problema en la rodilla operada y se está llevado de la mejor manera", agregó.

Sobre las incorporaciones de Matías Succar y Alex Valera, indicó que “con sus convocatorias se reitera lo que Gareca siempre ha dicho, que a la selección puede llegar cualquier jugador, no importa si juegue en el plano local o extranjero”.

Juan Carlos Oblitas no viajará a Paraguay

Con las restricciones que ha impuesto el Estado para evitar la proliferación del nuevo coronavirus, las personas mayores de 65 años se han visto obligadas a permanecer confinadas. Al respecto, Juan Carlos Oblitas se manifestó en contra, pero admitió que la decisión de no ir a Asunción no se debe a esa medida.

“No voy por una decisión propia, porque el año pasado me pudieron tres stent en el corazón y, como dice mi hijo, estoy ‘reseteado’, sin embargo, por precaución trato de no viajar. Este es el primer partido de Eliminatorias que me pierdo desde el 2015; no obstante, lo hago porque soy una persona responsable y me cuido”, precisó.

