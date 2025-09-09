A falta de pocas horas para que se dé el inicio del último duelo de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, sin chances de ir al Mundial, ya se han tomado las primeras decisiones que dejarán fuera a algunos futbolistas en el partido contra Paraguay. A pesar de haber sido convocados, no podrán sumar minutos en este encuentro, donde solo 23 fueron los elegidos por la normativa de la CONMEBOL. Es bajo esa premisa que, Óscar Ibáñez tuvo que prescindir de figuras importantes en el equipo y de algunos jóvenes que aún no tendrán la oportunidad de debutar.

El encuentro frente a Paraguay representa una lucha por el ‘honor’ para la Bicolor, que ya no puede aspirar a un cupo para el Mundial 2026. Sin embargo, para este encuentro quedaron fuera de lista cuatro jugadores importantes en el plantel de la Selección Peruana.

Entre los jugadores que no estarán frente a la Albirroja destaca Andy Polo, atacante de Universitario de Deportes. El extremo crema volvió a presentar molestias físicas durante los entrenamientos y no logró recuperarse del todo, por lo que el comando técnico optó por dejarlo fuera de la nómina definitiva. Su ausencia ha generado comentarios, ya que se perfilaba como una alternativa importante en el once de la Bicolor.

Otro futbolista que no será considerado es Miguel Trauco. El lateral de Alianza Lima no entró en los planes de Ibáñez para este compromiso y deberá observar el partido desde la tribuna. El zurdo, quien fue pieza clave en procesos anteriores, ve reducidas sus opciones de continuar siendo llamado con la Selección, especialmente ante la aparición de nuevos jugadores en su posición.

La decisión también alcanzó a Alessandro Burlamaqui, mediocampista blanquiazul que esperaba sumar minutos con la Bicolor. El joven jugador no fue incluido en la lista final y tendrá que seguir aguardando una oportunidad para debutar oficialmente en Eliminatorias, un objetivo que se le ha hecho esquivo en esta etapa clasificatoria.

El último en sumarse a los descartados es Matías Lazo, defensor de Melgar. El zaguero no fue tomado en cuenta por disposición técnica, pese a que se mantenía como opción para reforzar la línea defensiva. La apuesta de Ibáñez por jugadores con mayor experiencia terminó restándole lugar al futbolista arequipeño.

La explicación a estos ajustes pasa por el reglamento que limita la cantidad de futbolistas en la nómina final. Con esa disposición en mente, Ibáñez tuvo que reducir el grupo y priorizar a elementos de mayor rodaje, lo que dejó fuera a cuatro nombres que venían trabajando junto al resto del plantel en los entrenamientos de Videna.

