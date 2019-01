Selección Peruana Sub 20: la millonaria cifra que le puso San Martín al pase de Jairo Concha 

Jairo Concha , uno de los jugadores llamado a convertirse en figura de la Selección Peruana Sub 2 0 recibió una alta cotización por parte de la Universidad San Martín. El gerente del club, Álvaro Barco dio a conocer cuánto tiene que pagar un equipo si quiere al volante.

“ Jairo Concha está tasado entre 1 millón 200 mil y 1 millón 500 mil de dólares, más aun jugando este Sudamericano. Si juega la Copa América, que estoy seguro que Ricardo Gareca lo tiene en sus planes, es un futbolista que vale no menos de esa cantidad”, dijo Álvaro Barco en RPP.

El directivo de la Universidad San Martín señaló que en caso Jairo Concha llegue a tener minutos con la Selección Peruana en la Copa América, su pase podría valer hasta 2 millones de dólares.



"Lo que más queremos es hacerle una línea de carrera con su representante. Ya hay un club de México que está interesado en comprar parte del pase y dejarlo un año más en la San Martín. Más allá de la técnica que marca diferencia, físicamente necesita dar un salto de calidad", dijo.

El directivo afirmó que con 40 partidos esta temporada, podría ser figura en cualquier espacio. "No sorprenda que sea figura y venga cualquier equipo y lo tengamos que vender", dijo. Además añadió que su pase a un club de nuestro país está descartado y fuera de contexto.

"Queremos que tenga un buen Sudamericano Sub 20, que juegue todos los partidos completos con San Martín, que sume goles y si logra llegar a la Copa América ojala podamos conseguir dos millones de dólares, no me parece descabellado", dijo Álvaro Barco.