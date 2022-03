Perú ocupa un lugar especial en su corazón guaraní. Fue su primer desafío futbolístico en el exterior cuando jugó por la Universidad San Martín, en el año 2008. Además, su esposa Gladys Ortega, gestó durante ocho meses, en Lima, a su hija mayor, Angie, que nació en Paraguay, pero vivió desde su primer año en nuestra tierra.

Hablamos de Roberto Ovelar, delantero de Municipal, que analizó el partido que jugará el ‘equipo de todos’ ante la ‘Albirroja’ este martes, en el estadio Nacional, donde un resultado favorable clasificará a la blanquirroja al repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo te sentirás este martes al ver enfrentar a tu selección y Perú?

Con sentimientos encontrados. Esperemos que gane el mejor. Siempre apoyaré a la selección de mi país, no soy hipócrita, tampoco le mentiré a todo el mundo, pero Perú me acogió desde siempre. Hincharé por mi país, es lo que me representa, y apoyaré su evolución.

¿Cuál es la motivación de Paraguay sabiendo que está prácticamente sin chances de ir al Mundial?

Paraguay tiene sentido de pertenencia. Está de por medio representar a tu nación. El fútbol es una pasión, la gente estará muy expectante de lo que hagan. La selección saldrá a pelear el partido, no será fácil para Perú. Paraguay no resignará nada, tampoco vendrá a cumplir.

¿Cuánto pierde Perú con la lesión de André Carrillo?

La selección peruana lleva siete años con Ricardo Gareca, así que no habrá problema en reemplazar a André Carrillo. Eso sí, es un jugador muy explosivo y rápido. Cumple doble función: defender al equipo en bloque e ir adelante. Estoy seguro que Ricardo Gareca buscará un reemplazo para seguir con el mismo estilo de juego.

¿El remate de Miguel Trauco, en el Centenario, fue gol?

Es un poco confuso. El VAR está para impartir justicia, pero dejó muchas dudas. Para todos nosotros, los que vimos la imagen por televisión, fue gol. El árbitro debió revisar el VAR para sacarnos de duda a todos. Fue una jugada muy dudosa. Después de ver la repetición, la pelota no entró por completo, pero dejó muchas dudas.

¿Estás conforme con el VAR en el fútbol?

Sí, pero siempre que sea empleado para sacarnos la duda ante una falta o gol, como lo sucedido. Creo que todos merecemos una explicación. Los árbitros que están en el VAR deben analizar bien las jugadas para sacarnos de duda.

Todas las miradas estarán puestas en el Nacional...

Esperemos que no haya VAR (que no se utilice). Ojalá haya un buen partido. A mí me gusta mucho cómo juega Perú. Es un equipo que se para muy bien en el campo. Además, domina la posesión del balón. Esperemos que podamos disfrutar.

¿Cómo calificas el juego de Gianluca Lapadula?

Demuestra mucha personalidad y compromiso a la hora de jugar por Perú. Se las rebusca, pelea y lucha todas. Ahora, el problema es de la nariz, la máscara incomoda. Yo la tuve cuando estuve en San Martín.

El ‘Bambino’ va al choque, así juegue enmascarado...

Sí, ahora con Paraguay, hay jugadores con mucha esencia de nuestro fútbol, la fuerza y actitud. El partido no será fácil para la selección peruana.

Fuiste compañero de Christian Cueva en la San Martín. ¿Cuánto ha evolucionado?

Muchísimo. Desde muy chico inventaba cosas. Es un jugador que gambetea, encara. Es muy elegante a la hora de jugar al fútbol. Ojalá que siga dando alegrías a los que disfrutamos de su juego. Después, como todo ser humano, ha evolucionado. Está en un momento de mucha responsabilidad en lo futbolístico. Ha evolucionado como ser humano y deportista.

¿A qué se debió la irregular campaña de la “Albirroja” que lo alejó de Qatar?

No se dio lo esperado. Cambiaron de DT. Ahora, con los hermanos Barros Schelotto, la situación ya estaba muy complicada. Ante Ecuador, tuvo un juego interesante. Contra Perú deberán buscar afianzarse, pues no sabemos si continuarán en la conducción técnica.

¿Cuánto puede influenciar a Paraguay jugar sin cuatro jugadores por suspensión?

Almirón, Villasanti, Gómez y Riveros son jugadores que cumplen las funciones fundamentales en el esquema de juego. Lástima también la lesión de la ‘Pantera’ Morales, un jugador que marcará un precedente importante en Paraguay. Así que ambos están con problemas. Perú sin Carrillo, y Paraguay con el tema de las suspensiones. No será un partido fácil de plantearse para ambos técnicos.

¿Cumpliste el sueño de todo futbolista al jugar por tu selección?

Sí, fue un propósito grande desde que arranqué desde abajo. La selección es lo más alto para la vida de un futbolista. Estoy contento con la carrera que hago en el fútbol, así que seguiré dando lo mejor en el fútbol peruano con Municipal.





