Es claro que el plantel bicolor requiere un recambio generacional, incluso, el propio DT se refirió a ello, por lo que hizo hincapié a lo ocurrido con la selección Sub-23 y la negativa de los clubes a no prestar sus futbolistas. “Qué pena que no hayan ido otros jugadores [además de Noriega y Romero], porque no los prestaron. Fue una mala decisión de los clubes y hasta poco inteligente”, dijo el estratega uruguayo en la conferencia de prensa antes del primer amistoso. Con esta premisa, ¿qué plan que tiene con estos jugadores y cuáles son los objetivos a cumplir?

Pensando a largo plazo

El recambio generacional ha sido materia de estudio y dolor de cabeza cada vez que se toca el tema. ¿La razón? La escasez de figuras juveniles consolidadas que permitan mirar hacia futuro con la selección. Basta con ver los resultados que se obtienen en los torneos Sub-17 y Sub-20, donde no se logra pasar de la fase de grupos y menos sumar resultados favorecedores. El caso de la Sub-23 fue particularmente revisada, porque -para esta categoría- se contaba con elementos importantes, como Joao Grimaldo (21 años), en el torneo local, pero no fue cedido por su club. Erik Noriega (22) y Diego Romero (22) sí asistieron al Preolímpico, así como juveniles de las categorías menores.

Más allá del disgusto provocado, está la pregunta de si se tiene un plan serio a largo plazo para dotar de jugadores jóvenes a la selección. Bajo este contexto, Fossati respondió claro. Sumó siete futbolistas menores de 24 años a su primera lista de convocados, de los cuales cinco ya jugaron ante Nicaragua y se espera que igual o mayor número se vea ante República Dominicana. ¿Es necesario esto? Más que necesario, es obligatorio, no solo mirando los duelos de este año (que serán más de once, de pasar la ronda de grupos de la Copa América), también mirando al Mundial 2026.

JUGADORES POSICIONES PARTIDOS MINUTOS Joao Grimaldo (21) Extremo por izquierda y por derecha 7 (Sporting Cristal) 614′ Oliver Sonne* (23) Lateral e interior por derecha y lateral izquierdo 26 (Silkeborg IF) 2,260′ Franco Zanelatto (23) Interior por derecha e izquierda, extremo por derecha e izquierda y delantero 7 (Alianza Lima) 122′ Jesús Castillo (22) Pivote 12 (Gil Vicente) 341′ Erick Noriega (22) Central, pivote y líbero 7 (C. Unidos) y 4 (selección Sub-23) 970′ Piero Quispe (22) Volante central y ofensivo 10 (Pumas UNAM) 717′ Diego Romero (22) Arquero 4 (selección Sub-23) 360′

*Se contó los partidos y minutos de toda la temporada 2023-24.

Pero, ¿qué vio Fossati en los siete elegidos para sumarlos en su primera nómina? En el caso de Grimaldo, si bien sufrió una pausa en el torneo local por una lesión, el jugador volvió con fuerza y acumula siete partidos, un gol y dos asistencias con Sporting Cristal. Además, posee experiencia en la selección, luego de que fuera convocado por Reynoso y jugara frente a Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. Sonne, por su parte, hizo su debut con la blanquirroja, jugando en una posición poco usual para él (solo tiene un partido con Silkeborg IF por izquierda), pero demostrando su profesionalismo al encarar a sus rivales y buscando cada pelota con toques de ‘chocolate’ (como el taco a Alexander Callens).

Zanelatto es un jugador polifuncional en el ataque, aunque con pocas apariciones cruciales este año con Alianza Lima; pese a eso, el ‘Nonno’ le dio la oportunidad de jugar y así medir su rendimiento. Castillo ingresó ante Nicaragua de volante central, aunque su posición habitual sea de pivote y, a pesar de ello, gustó al aportar seguridad a la línea de defensa (lleva 12 partidos con Gil Vicente esta temporada). Noriega, aunque entró tímido, supo acomodarse en el duelo en Matute, gracias a su versatilidad en la defensa, un hecho que el propio Fossati resaltó en conferencia de prensa. Solo resta esperar el debut de Quispe y Romero para conocer qué más pueden dar bajo el mando del uruguayo.

De cara a las Eliminatorias, ¿qué se requiere de ellos?

Precisamente, pensando en las competiciones que se avecinan para la Selección Peruana, toca analizar cómo podrían ellos ser imprescindibles para Fossati. Lo primero y más importante será mantener el ritmo de competencia. El jugador que más minutos ha sumado este 2024 (fuera del último amistoso) fue Noriega, con 11 partidos (cuatro de ellos con la Sub-23) y 970′, incluso, jugando en tres posiciones distintas. Esto no será suficiente si a la Copa América y las Eliminatorias apunta, pues, tanto él como los demás jugadores en mención, deben mantener su titularidad en sus clubes.

En ese sentido, Zanelatto tiene una deuda, no solo consigo mismo, también con los hinchas blanquiazules, quienes esperan que pueda repuntar en lo que resta de la temporada. En el caso Diego Romero, pese a que su posición se vuelve algo dependiente de las decisiones que tome su DT (Fabián Bustos), no hay que olvidar que la temporada pasada alternó con José Carvallo en 10 partidos, (incluyendo dos por Copa Sudamericana), acumulando cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, así como cuatro encuentros con el arco en cero.

Este año, la selección peruana tendrá dos amistosos más antes de debutar en la Copa América 2024 y de continuar con los partidos de las Eliminatorias. (Foto: FPF)

Sonne se mantiene como titular en la liga danesa, gracias a su buen performance. No obstante, bajo los planes de Fossati, será necesario no solo que sepa defender y recuperar rápido el balón, también es preciso que sume en la parte ofensiva por izquierda, ya que -como lo dijo el DT- por la banda derecha ya está la lista copada. En ese sentido, hay que destacar que en toda la temporada 2023-24 lleva dos goles y tres asistencias, aunque ninguno de ellos fue hecho este año. Por su parte, Castillo solo ha sumado dos encuentros como titular, mientras que en los demás ingresó en el complemento, un tema que sí o sí deberá mejorar.

Quispe llegó este año a Pumas UNAM, donde a punta de esfuerzo y mucha dedicación logró hacerse un lugar en el esquema titular del equipo. ¿Bastará solo con ello? Fossati sabía que Piero sería un elemento clave para Universitario, cuando lo tuvo a su mando, pero lo logró gracias a la confianza que depositó en el jugador. Hoy se ve que esa semilla se mantiene en el exvolante crema; sin embargo, requerirá de mayor presencia ofensiva, ya que aún no suma goles ni asistencias. En tanto, Grimaldo tiene la misión de continuar en la pizarra de Enderson Moreira, tal y como lo viene haciendo, además de incrementar su cuota de goles y asistencias.

El aporte de Fossati

Jorge Fossati sabe de las cualidades que posee cada uno de los siete jugadores aquí mencionados, por lo que su trabajo, además de potenciar sus talentos, será direccionar hacia dónde pueden llegar. En ese sentido, el estratega uruguayo hará hincapié en la polifuncionalidad de cada uno de ellos a fin de que puedan destacar en los puestos en que sean requeridos. Por ejemplo, en el caso de Noriega, a quien vio en el Preolímpico Sub-23, insistirá con la confianza y la exactitud de sus pases.

En el caso de Zanelatto, Castillo y Romero, que no suelen ser titulares habituales, el uruguayo apostará por reforzar su desempeño con el balón y rapidez en el campo, para que así continúen siendo elegibles en sus respectivos equipos. Mientras que con Grimaldo, Sonne y Quispe se enfocará en el ataque, insistiendo en la rapidez, en el juego asociativo y en la recuperación de balón, con el objetivo de mantener la posesión para generar el contraataque lo antes posible. Queda ver qué más hará el técnico con ellos.

Jorge Fossati tiene un plan de trabajo con los jugadores más jóvenes, a fin de que se consoliden en sus clubes y en la selección. (Foto: FPF)

¿Cuándo y dónde ver el Perú vs. Rep. Dominicana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–.





