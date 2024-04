Como reza el clásico vals peruano “Todos vuelven”, Christian Cueva ha regresado a la Videna para iniciar la última fase de su recuperación bajo la tutela del cuerpo técnico liderado por Jorge Fossati. ‘Aladino’ trabaja arduamente para regresar a su óptimo estado físico y superar la lesión que lo mantuvo al margen durante el 2023, periodo en el que se desempeñó en Alianza Lima. Además, cuenta con el respaldo del entrenador, quien está ansioso por integrarlo a la Selección Peruana. En esa línea, el estratega se pronunció, este viernes 26 de abril, respectó al mencionado jugador.

El directo técnico, quien asistió a la ceremonia de colocación de la primera piedra para la nueva Videna, aprovechó para comentar sobre Cueva y sus sesiones de entrenamiento en el Complejo Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), donde el deportista ha comenzado la última fase de su recuperación de una lesión en la rodilla.

“Para mí es un privilegio poder ayudar a Christian Cueva. Estamos haciendo con él algo desde hace rato”, manifestó el DT.

¿Cómo va la recuperación de Christian Cueva?

Tras finalizar su vínculo con Alianza Lima, Christian Cueva tomó rumbo a España a inicios de este 2024 para ser tratado de su lesión. En un principio se pensaba que el futbolista se iba a operar, pero finalmente no necesitó cirugía y fue sometido a un tratamiento con el doctor español Ramón Cugat, conocido por haber trabajado con importantes jugadores del FC Barcelona y ser el médico personal del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City.

El procedimiento que tomó Christian Cueva fue satisfactorio y regresó al Perú para culminar su rehabilitación en la Videna. Jorge Fossati, desde su llegada al banquillo de la selección peruana, ha admitido su ‘debilidad’ por el juego del ‘Cholito’ y espera su recuperación para que vuelva a jugar, regresar a su nivel y así ser convocado nuevamente a la ‘Bicolor’. El técnico uruguayo conoce lo que puede dar el futbolista y por ello lo tiene en cuenta para su proyecto.

“Estoy acá para terminar el proceso de recuperación, estoy enfocado en eso, y espero estar pronto en las canchas. Tengo plena seguridad, más allá que en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar en mi selección, dándole las mejores vibras, porque se siente un ambiente bonito. Jorge Fossati me dio confianza en las primeras charlas y es algo que me tiene con ese hambre de poder volver, y en eso voy a enfocarme”, dijo Christian Cueva al departamento de prensa de la FPF.

¿Cuál será el futuro de Christian Cueva?

Christian Cueva aún tiene contrato con el Al-Fateh de Arabia Saudita hasta mediados del 2025, sin embargo, es poco probable que vuelta al equipo asiático y escuchará nuevas ofertas de algún equipo de la Liga 1 que quiera contar con sus servicios. El futbolista aún posee un cartel importante y podría llamar la atención de clubes peruanos como Cienciano.

Por lo pronto, Christian Cueva inició sus trabajos en la Videna y no estaría en condiciones de volver a los terrenos de juego hasta mitad de año, fecha en que también se abre el libro de pases de la liga local. El futbolista no desea apurar su recuperación para estar al 100 % y buscará un equipo que le permita sumar minutos de juego para regresar a su mejor nivel, con el objetivo de ser llamado a la ‘Bicolor’.





