El pasado miércoles 24 de abril, Christian Cueva se hizo presente en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) y se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes del comando técnico de la Selección Peruana, encabezado por Jorge Fossati. El mediocampista nacional se sometió a una operación en la rodilla en España tras la grave lesión que sufrió el año pasado jugando por Alianza Lima, por lo que ahora continuará lo que resta de su proceso de recuperación en nuestro país.

Uno de los que se pronunció luego de esta aparición de ‘Aladino’ fue Yoshimar Yotún, con quien compartió vestuarios durante muchos años en la ‘Blanquirroja’. El volante de Sporting Cristal conversó este viernes con los medios de comunicación y se mostró feliz de que Cueva esté entrenando nuevamente, pues consideró que ambos tienen un vínculo muy fuerte por todos el tiempo que han jugado juntos.

“Christian Cueva es mi hermano, lo he dicho toda la vida. Obviamente me alegra que esté volviendo a los entrenamientos. No se puede negar todo lo que ha hecho Christian en el fútbol. Si hablamos de fútbol, él es un excelente futbolista, a pesar mi hermano y todo. Tenemos un vínculo bastante fuerte”, manifestó el capitán del cuadro celeste.

En esa misma línea, ‘Yoshi’ apuntó a que sería una falta de respeto para el resto de sus compañeros de la Selección Peruana decir que se le extraña a Christian. Eso sí, no negó que si se pone bien físicamente y recupera su mejor versión, será un aporte valioso para la ‘Bicolor’. Recordemos que ‘Cuevita’ representó a nuestro país por última vez la derrota por 4-1 frente a Japón, el 20 de junio del año pasado.

“Es importante para la Selección también. Obviamente es un jugador importante y queremos que esté bien. Es un deporte de grupo, quizá si Christian jugaría tenis, se le extrañaría. Creo que estaría faltándole el respeto a mis compañeros si digo que se le extraña. Él sabe que es importante y tiene que estar bien para estar en la Selección”, acotó.

Christian Cueva jugó la temporada pasada por Alianza Lima, pero todavía tiene contrato vigente con Al Fateh de Arabia Saudita hasta junio del 2025. Debido a que el cuadro de La Victoria decidió no renovar su préstamo para la presente campaña, el volante de 32 años viajó al extranjero para tratarse la rotura de ligamentos que padecía desde marzo del 2023, por lo que ahora está a la espera de recibir el alta médica y definir su próximo destino.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus dos últimos amistosos antes de la Copa América –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio–, la Selección Peruana concentrará en Estados Unidos con los 23 convocados por Jorge Fossati. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).

Por otro lado, si bien el ranking FIFA no refleja –en su totalidad– el presente de las selecciones alrededor del mundo, mensualmente sufre una actualización y esta a veces se da luego de algunos amistosos o partidos de clasificatorias, ya sea para el Mundial o la Eurocopa. En ese sentido, después de vencer a Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1) en marzo, Perú se ubicó en la casilla número 32 tras el último balance, con 1515.82 puntos.





