La Selección Peruana ya tiene calendario definido para su regreso a las canchas. Luego de semanas de expectativa por conocer los primeros pasos del nuevo comando técnico, la Federación Peruana de Fútbol confirmó los amistosos que afrontará la ‘Bicolor’ en la próxima fecha FIFA. Serán dos compromisos en Europa que marcarán el debut oficial de Mano Menezes al frente del equipo. Tras quedar fuera del último proceso mundialista, el combinado nacional inicia una etapa de renovación con la mirada puesta en el futuro. Y estos partidos no solo servirán para medir el nivel competitivo, sino también para empezar a ver la idea del nuevo entrenador en acción.

El anuncio fue realizado por la Federación Peruana de Fútbol, que detalló fechas, horarios y sedes de ambos encuentros. La noticia encendió rápidamente el entusiasmo de los hinchas, que esperan una nueva identidad futbolística en este proceso.

El primer reto será de alto calibre. Perú enfrentará a la selección de Senegal, vigente campeona africana y habitual protagonista en torneos internacionales. Será una prueba exigente ante un rival de jerarquía mundial.

Perú confirmó amistosos con Senegal y Honduras | Foto: FPF

Días después, el combinado patrio medirá fuerzas ante la selección de Honduras, un equipo competitivo de la CONCACAF que también buscará sacar provecho de la fecha FIFA.

Estos dos compromisos marcarán oficialmente el inicio del ciclo de Mano Menezes como entrenador de Perú. El técnico brasileño fue presentado semanas atrás y ahora tendrá la oportunidad de plasmar su idea en el campo de juego.

Más allá de los resultados, el foco estará en la convocatoria y en los nombres que integrarán esta nueva etapa. Se espera que la lista oficial se dé a conocer luego de la Fecha 8 del Torneo Apertura, cuando el estratega defina a los jugadores que viajarán a Europa.

El contexto no es menor: tras la eliminación del Mundial, la selección atraviesa un proceso de reconstrucción. La presencia de jóvenes talentos y referentes será clave para equilibrar experiencia y renovación.

A continuación, los detalles confirmados por la FPF para cada uno de los encuentros amistosos:

Fecha, hora y lugar del Perú vs. Senegal

El partido entre Perú vs Senegal se disputará el sábado 28 de marzo a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Stade de France, ubicado en París. Será el primer examen de la era Menezes y uno de los duelos más atractivos de la fecha FIFA para la ‘Blanquirroja’.

Fecha, hora y lugar del Perú vs Honduras

El segundo amistoso se jugará el martes 31 de marzo a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal de Butarque, en la ciudad de Leganés, Madrid. Allí, Perú cerrará su gira europea buscando consolidar su nueva propuesta futbolística.

TE PUEDE INTERESAR