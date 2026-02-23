Después de llevarse un importante empate por 2-2 ante ADT, UTC llegó a los 10 puntos tras las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Alianza Lima, su escolta con la misma cantidad de unidades, será su rival de este fin de semana y en la previa se viene generando mucha expectativa por lo que pueda suceder en el Estadio Héroes de San Ramón.

Carlos Bustos, director técnico del conjunto cajamarquino, conversó con el programa Modo Fútbol y dio sus impresiones sobre el encuentro de este sábado. “Yo creo que va a ser un lindo partido. Nosotros tratamos de trabajar en la semana cada partido. Está el desafío que viene un equipo importante como Alianza Lima y seguramente será un lindo espectáculo, una linda fiesta para Cajamarca”, comentó.

Bustos sabe que, si bien su equipo se mantiene invicto en este inicio de la Liga 1, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. “Ojalá sea un buen partido para todos. En UTC la idea es cambiar la imagen de los últimos años. Es el arranque del torneo nada más, después con el cuerpo técnico nos encargaremos partido a partido y ver como afrontar la situación”, añadió.

Para el argentino no será un partido más, pues sabe lo que significa recibir a Alianza Lima y la exigencia que eso supone para él y su comando técnico. “Siempre es lindo jugar este tipo de partidos, ya me tocó hacerlo la temporada pasada con Deportivo Garcilaso. Estos partidos nos da la posibilidad de medirnos contra mejores planteles. En ese sentido, solamente eso. Estamos enfocados en UTC y sin duda es un partido que va a ser muy atractivo”, acotó.

UTC es líder del Torneo Apertura con 10 puntos. (Foto: UTC)

Carlos Bustos no se animó a hablar de favoritismos, por más que Alianza Lima también tiene la misma cantidad de puntos y por plantel cuenta con cierta ventaja sobre UTC. Él, que dirigió al cuadro íntimo y salió campeón nacional en el 2021, sabe perfectamente que afrontar este tipo de compromisos exige una alta concentración hasta el final, sin dar espacio para el club más grande saque ventajas.

“Es muy difícil hablar de favoritos, estamos en el comienzo del torneo. Las dudas que pueden haber en Alianza creo que tienen que ver con el resultado en lo internacional, nada más que eso. Evidentemente ellos van a ser protagonistas hasta el final y sus números son buenos. Nosotros humildemente hemos conformado un buen plantel”, apuntó.

“Evidentemente nos vamos a preparar en la semana, pero finalmente como dices, me expulsaron por una situación que el cuarto árbitro manejó y no era verdad. Estaré ahí con el grupo pero de afuera. Me hubiese gustado estar ahí en la cancha porque es un partido importante”, recalcó, dejando en claro que no podrá estar en la zona técnica ante los blanquiazules.

Por último, al ser consultado sobre los cuestionamientos que viene recibiendo Pablo Guede tras una serie de partidos en donde Alianza Lima no ha convencido en cuanto a su propuesta, Carlos Bustos aseveró: “En un equipo grande estás en el análisis permanentemente. Yo creo que este comienzo hubo cosas que no puedo opinar en profundidad porque estoy afuera”.

“Alianza tiene muchas variantes, grandes jugadores y seguramente irá por el partido tal y como lo haremos nosotros. Evidentemente hay cosas a considerar como el lugar, horario, adaptarse rápido al sintético y creo que esa es una ventaja porque ya estamos trabajando tiempo ahí”, concluyó, haciendo énfasis en las condiciones que presenta el Estadio Héroes de San Ramón para los rivales que visitan a UTC.

Carlos Bustos salió campeón nacional con Alianza Lima en el 2021. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo será el partido entre Alianza Lima vs. UTC?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

