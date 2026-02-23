La temporada recién comienza, pero Alianza Lima ha tenido que liderar con diversas lesiones a lo largo de estos primeros partidos y Pablo Guede se ha visto en la obligación de echar mano de un plantel que en un primer momento fue armado para pelear por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además del título de la Liga 1. En medio de eso, Guillermo Viscarra fue una de las primeras bajas, quien se lesionó en el partido de ida frente a 2 de Mayo.

El portero boliviano sufrió una desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho, motivo por el cual ni siquiera ha podido debutar en el Torneo Apertura y Alejandro Duarte ha tenido que tomar su lugar momentáneamente. En una reciente entrevista con Astro Multimedios, el guardameta contó detalles de su recuperación y cómo viene progresando en las últimas semanas.

En primera instancia, ‘Billy’ habló sobre lo que significó esta lesión para él en medio del inicio de una nueva temporada, donde estuvo ilusionado por volver a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores como el año pasado. No obstante, 2 de Mayo dio el golpe y terminó sorprendiendo a más de uno al conseguir su pase a la Fase 2 con un global de 2-1 a favor.

“Me tocó en una etapa importante para mi club, que fue en la fase previa de la Copa Libertadores. Estaba emocionado en tener una nueva participación. Fue en un saque de meta que sentí la molestia y me di cuenta de lo que era. Aguanté todo el partido para no perjudicar al equipo, pero después fue insostenible. Hicimos los exámenes y se comprobó es que era un desgarro”, contó.

Guillermo Viscarra se lesionó ante 2 de Mayo. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Viscarra explicó que está progresando en su recuperación y el pasado jueves ya inició con trabajos en campo, pero sin exigirse demasiado para evitar un posible recrudecimiento en su lesión. Aunque sabe que Alianza Lima lo necesita, el futbolista de 33 años no quiere acelerar su regreso si no está al 100%.

“Yo estoy tratando de ser lo más profesional en los cuidados, descansos. Todos los medios que me proporciona el club estoy tratando de usarlos y ya hubo una mejoría grandísima, ya he hecho gimnasio. El jueves comencé trabajo ya en campo como arquero, un poco limitado, pero de a pocos volviendo. Entonces todo va muy bien gracias a Dios”, agregó.

¿Cuándo ya estará listo Guillermo Viscarra para ser tomado en cuenta por Pablo Guede? Si bien no hay una fecha clara, el portero espera que todo se dé antes del encuentro de la Selección de Bolivia frente a Surinam, por las semifinales del repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

“No sé en qué fase estoy, pero si siento que falta poco. Evolucionamos bastante rápido porque el desgarro disminuyó muchísimo. Estoy tranquilo con el tema del repechaje porque todos saben que el sueño anhelado es llegar a esos partidos”, aseveró.

Guillermo Viscarra espera disputar el repechaje intercontinental con Bolivia. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

