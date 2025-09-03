A poco más de 24 horas de que inicie la fecha doble FIFA que dará una última chance a la Selección Peruana para soñar con el cupo al repechaje, los entrenamientos bajo la atenta mirada de Óscar Ibáñez se siguen realizando en Montevideo. Pero una dura noticia podría poner en tela de juicio la alineación que el estratega de la ‘Bicolor’ venía preparando en los últimos días, pues el futbolista Andy Polo habría presentado serias molestias que lo alejarían del cuadro titular para el duelo frente a Uruguay.
Noticia en desarrollo...
