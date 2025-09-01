La Selección Peruana ya se encuentra en Montevideo afinando los últimos detalles para el duelo clave contra Uruguay, válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El ambiente en la interna de la ‘Bicolor’ está marcado por la tensión, pero también por la ilusión, pues pese a la complicada situación en la tabla, los jugadores se muestran convencidos de que aún hay opciones de pelear hasta el final. Uno de los que alzó la voz fue Carlos Zambrano, quien con su experiencia y liderazgo volvió a dejar un mensaje cargado de confianza de cara al choque frente a la ‘Celeste’.
El zaguero nacional con para la página oficial de La Bicolor en el predio de Peñarol y no dudó en recalcar que, más allá de la realidad numérica, Perú saldrá a buscar los tres puntos en Montevideo. Consciente de la presión, aseguró que el equipo debe olvidarse de las cuentas y centrarse únicamente en el rendimiento dentro del campo.
Carlos Zambrano también recordó que a lo largo de los últimos años, Perú siempre le ha complicado los partidos a Uruguay, incluso en condición de visitante. En ese sentido, resaltó que el rival sabe perfectamente que enfrentar a la ‘Bicolor’ nunca ha sido un trámite sencillo, algo que espera volver a demostrar este jueves.
Nota en desarrollo
