Jalón de orejas: el contundente consejo de Juan Reynoso a Christian Cueva

Tras el mal momento que vive, se supo que Christian Cueva no figura en el once titular que encarará a Uruguay este viernes en Montevideo. Si bien las razones de tal decisión no están claras, se sabe que la polémica en el que ha estado envuelto el jugador de la Selección Peruana trajeron consecuencias.

Durante una entrevista para FOX Sports Perú, Juan Reynoso se atrevió a darle un consejo a Christian Cueva. "Estamos mayorcitos para saber que nos conviene y qué no. El fútbol es una carrera corta y yo le agregaría traicionera", comentó de manera contundente el DT de Puebla de México.

"EL MÉRITO DE LA CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL ES QUE SE TRABAJÓ EN EQUIPO" #FOXSportsPeru | Juan Reynoso, entrenador del Puebla de México, brindó su opinión sobre el logro obtenido tras la clasificación a Rusia 2018 y habló del presente de la Blanquirroja. pic.twitter.com/XlVM7XGv5A — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 10, 2019

"Si uno no valora el esfuerzo, la economía, después termina pagando los platos rotos. No solo uno, sino el entorno cercano y ahí vienen las lamentaciones", expresó Juan Reynoso.

Por otro lado, Ricardo Gareca también habló sobre el jugador peruano durante la conferencia de hoy. "Con respecto a Christian Cueva, yo me enfoco principalmente en lo futbolístico, se le ve muy bien en la parte de lo deportiva. Quizá hay algunas cosas que tenga que mejorar, pero él ha sido siempre importante dentro de la Selección. Él tiene que enfocarse en lo que corresponde", manifestó el DT de la Selección Peruana.

