Perú vs. Uruguay medirán fuerzas este jueves 4 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo, el cuadro dirigido por Óscar Ibáñez necesita ganar de visita y esperar una serie de resultados para poder seguir soñando con la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Perú buscará jugar sus últimas cartas en Montevideo y la victoria, junto a una serie de resultados, podría dejarlo con chances de llegar a la zona de repechaje. Óscar Ibáñez eligió a 26 futbolistas para esta ocasión, buscando dar la sorpresa, aunque al frente tendrá un duro rival.

Producto de los malos resultados a lo largo de la competencia, la Bicolor quedó relegado a la novena posición y solo supera a Chile. El equipo de todos suma 12 puntos y está a seis de zona de repechaje, aunque también con una diferencia de goles que podría ser perjudicial.

Para esta ocasión, no podrá contar con Paolo Guerrero quien está lesionado y también es baja con Alianza Lima. Otro de los que se perderá la presente fecha es André Carrillo, quien también se lesionó con Corinthians.

Uruguay, por su parte, solo necesita de un empate para asegurar su clasificación al Mundial. La escuadra ‘charrúa’ tuvo un nivel irregular a lo largo de la competencia, sumado al retiro de Luis Suárez quien alegó tener algunos problemas con el comando técnico.

De la mano de Marcelo Bielsa, quieren seguir firmes con la racha de clasificación a los mundiales. Además, será el último partido que jugarán como locales en la presente Eliminatorias, escenario perfecto para sellar su boleto a la máxima cita del fútbol a nivel de selecciones.

¿A qué hora juegan Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay?

El partido entre Perú vs. Uruguay se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

¿Dónde jugarán Perú vs. Uruguay?





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.



