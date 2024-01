Luego del complicado partido de la Selección Peruana contra Paraguay, en el que perdió 1-0, los dirigidos por José Guillermo del Solar tendrán que pasar rápido la página de ese encuentro, pensando en su siguiente rival, ya que tendrá que medir fuerzas contra Uruguay, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Este compromiso será parte de la cuarta jornada del Grupo B por el torneo Preolímpico Sub 23, que se viene desarrollando en Venezuela.

La escuadra nacional logró una única victoria, un 1-0, en su primer duelo del torneo contra Chile. Sin embargo, en el siguiente choque, enfrentó un desafío mayor al caer 2-0 ante una siempre difícil Argentina. En las filas del Albiceleste, Thiago Almada, uno de los goleadores, jugó un papel crucial en la victoria sobre ‘La Bicolor’, con Luciano Gondou marcando el otro tanto.

En el duelo contra Paraguay, parecía que el equipo nacional —más allá del planteamiento— iba a jugar más lejos del arco de Diego Romero; pero a los 19′ llegó un fuerte golpe del conjunto guaraní, tras un fuerte remate de Marcelo Fernández que puso el único tanto del compromiso. Ahora, Perú se enfrenta a la imperiosa necesidad de ganar en su próximo partido contra Uruguay.

Hay que tener en cuenta que el Preolímpico Sub-23 comienza con una fase de grupos, donde diez equipos se dividen en dos grupos de cinco. Se juegan partidos en formato de todos contra todos, con cada equipo enfrentándose a los demás de su grupo en una sola ronda. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la Fase Final.





¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay?

El partido entre el Perú vs. Uruguay está programado para el miércoles 24 de enero, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Si deseas seguir el encuentro sin perderte ningún detalle, es importante prestar atención a la programación. El choque iniciará a las 3:00 p.m. hora de Perú, Colombia y Ecuador. Para países como Argentina, Chile y Uruguay, el compromiso comenzará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay?

Si deseas seguir este emocionante encuentro del Preolímpico Sub 23 entre Perú vs. Uruguay, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV) para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.





