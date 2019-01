Iba a ser una pinturita: Gerald Távara casi marca un golazo de tiro libre, pero el palo se lo negó [VIDEO]

El golazo que no fue en el Perú vs. Uruguay. Gerald Távara estuvo muy cerca de abrir el marcador luego de ejecutar un perfecto tiro libre, pero el palo le ahogó el grito de gol al buen jugador de Sporting Cristal en el Sudamericano Sub 20.

La jugada se dio sobre los 38 minutos de la primera etapa, luego de un balón parado que sorprendió al portero 'Charrúa', quien no esperaba tan buen remate del talentoso jugador de la selección peruana.

La presión que ejercen ambas escuadras en la cancha mantiene el marcador 0-0, por lo que es uno de los partidos de la Sudamericana Sub 20 más tensos que se ha jugado.

La Selección de Daniel Ahmed llegó a Chile con el claro objetivo de quedarse con uno de los 4 cupos al Mundial Sub 20 de Polonia, que se jugará del 23 de mayo al 15 de junio.

Sigue todas las incidencias de los partidos de la Selección Sub 20, a través de depor.com.