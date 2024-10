Estamos a pocos días del duelo entre Perú (3 puntos) y Uruguay (15 puntos) en Lima por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026. Este partido es de suma importancia para ambos equipos, que viven panoramas distintos: por un lado, los charrúas buscan ganar para reducir la distancia con Argentina (18 puntos) y Colombia (16 puntos); mientras que la Bicolor necesita romper la racha de resultados negativos en esta competencia y comenzar a sumar para salir del fondo de la tabla. Antes de este encuentro, Gregorio Pérez, exestratega con experiencia tanto en el fútbol peruano como uruguayo, habló sobre lo que será este enfrentamiento.

El entrenador, a pesar de ser hincha de la Celeste, destacó que la Bicolor, dirigida por su compatriota y amigo, cuenta con futbolistas capaces de generar mucho peligro. “Veo un partido muy parejo. A Uruguay le faltan algunos jugadores muy importantes y se va a encontrar con un Perú necesitado de sumar. Pienso que con el tiempo del cuerpo técnico de (Jorge) Fossati, la idea habrá ido calando en lo futbolístico y también tiene un amplio conocimiento del fútbol uruguayo, por ello no me cabe la menor duda que va a llegar de la mejor forma y planificando un partido importante de sumar”, declaró Pérez para Cañete Gol.

Asimismo, también habló sobre el presente de su selección, y a pesar de estar peleando por los primeros lugares, indicó que para este choque tendrá algunas bajas importantes. “Uruguay tiene ausencias notorias y eso se vio frente a Paraguay y Venezuela. Perú tiene las armas suficiente para sumar y salir de esa posición complicada. Todavía falta mucho, tiene muy buenos jugadores, ya lleva un tiempo de trabajo, y no me cabe la menor duda que van a crecer”, manifestó.

Es importante destacar que Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera ya no forman parte del equipo charrúa, tras haber anunciado su retiro, poniendo fin a una de las épocas doradas de aquel país. Por último, indicó que el presente de la Blanquirroja es complicado, pero señaló que este tipo de duelos siempre son parejos, independientemente de las circunstancias. “Es lógico que el más necesitado de sumar es Perú, eso es una realidad, pero eso no quiere decir que Uruguay no irá a buscar los tres puntos, tiene un estilo determinado con un técnico que lo ha inculcado. Para mí va a ser un partido muy parejo”, aseveró.

Por otro lado, recientemente la FPF, a través de sus redes sociales, informó que Gianluca Lapadula no estará disponible para el duelo contra Uruguay ni para el enfrentamiento contra Brasil, donde jugamos de visita. En su lugar, fue convocado Luis Ramos ( ver aquí ), delantero de 24 años que juega en Cusco FC y atraviesa un gran momento en la Liga 1. Otra novedad fue la inclusión de Jorge Murrugarra, quien el último martes ya se presentó en las instalaciones de la Videna.

Un detalle relevante es que Wilder Cartagena quedó inhabilitado para el duelo contra la Celeste tras cometer una falta sobre Piero Hincapié en el duelo contra ‘Tri’, donde el árbitro Andrés Rojas le mostró tarjeta amarilla a los 28′. Otro que también fue suspendido fue Marcos López y no estará en el duelo en Lima. Por su parte, Luis Advíncula y Anderson Santamaría están en capilla para el choque contra Brasil. Y aunque Pedro Gallese, Miguel Araujo, Renato Tapia y Alexander Callens no recibieron amonestación, también están a una tarjeta de perderse la fecha 10.





Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR