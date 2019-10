Mario Rebollo, asistente de Óscar Tabárez: "Selección Peruana le da jerarquía a Hohberg y Costa"

Perú y Uruguay se enfrentarán este viernes en el Centenario y la expectativa crece. Mario Rebollo, asistente técnico de la selección 'charrúa', habló sobre la convocatoria de Alejandro Hohberg y Gabriel Costa.

“El hecho de que Ricardo Gareca los haya convocado implica ya un crecimiento. Eso ya es un mérito. Como todo jugador seleccionado, ya se va adquiriendo jerarquía. El hecho de estar en la Selección Peruana ya les da jerarquía a su carrera”, sostuvo Rebollo en “Menú Deportivo” vía UCI Noticias.

Sobre el buen momento de la selección peruana y de sus integrantes, Rebollo comento que Perú tiene muy buenos futbolistas. No por algo sorprendió en la Copa América, quedando en el segundo lugar.

Mario Rebollo con Óscar Tabárez. (AFP) Mario Rebollo con Óscar Tabárez. (AFP)

“ Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son un poco los emblemas del fútbol peruano, pero me parece que hoy por hoy también hay una camada de jugadores jóvenes que en un futuro muy cercano pueden llegar estar al nivel de ellos dos. No es sencillo porque han tenido una permanencia en el alto nivel muy grande”, manifestó.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en cuartos de final de la Copa América, donde Perú eliminó en tanda de penales a la escuadra 'charrúa'.

“Fue un momento duro, Perú fue más efectivo y me parece que fue un justo ganador en ese partido. Una amargura porque el equipo estaba para seguir, pero también Perú hizo lo suyo y por algo fue la sorpresa de la última Copa América. Será un partido de exigencia para los dos y trataremos de aprovechar al máximo este encuentro para ver jóvenes y hacer un análisis a futuro”, apuntó.

El hoy asistente técnico de Oscar Washington Tabárez no descarto dirigir en un futuro al Cienciano. “Viví un año muy lindo, muy agradable, fue una experiencia espectacular", dijo. ¿Vendrías a dirigir a Cienciano? "Bueno, hoy no puedo, pero obviamente ¿por qué no?".



Mario Rebollo habló del duelo entre Perú y Uruguay. (“Menú Deportivo” vía UCI Noticias)

► El ídolo de su madre: Cristian Rodríguez y la increíble admiración que siente hacia Pablo Bengoechea



► Pablo Bengoechea en la previa del Perú vs. Uruguay: "Le ganaron a Brasil, pero la Copa América ¿quién la tiene?"



► Álvaro Ampuero sobre la Selección Peruana: "Se comunicaron conmigo mucho antes de que llegue a Azerbaiyán" [AUDIO]



► Como Hohberg: Gareca los dejó de convocar y tuvieron una segunda oportunidad en la Selección Peruana