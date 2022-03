La selección de Uruguay consumó su clasificación a la Copa del Mundo Qatar 2022 con el triunfo 1-0 sobre Perú, en el Estadio Centenario de Montevideo. No obstante, no solo los futbolistas fueron protagonistas del resultado, sino también un recogepelotas, que ayudó, a su manera, a que el pase al Mundial se pueda concretar.

Se trata de Paul Ortíz, joven de 19 años, quien a la vez se desempeña como futbolista. El cooperador de campo cumplió su labor a cabalidad, pero no pudo contener la emoción por la victoria parcial de los ‘Charrúas’ y decidió intervenir directamente en el juego, cada vez que tenía la posibilidad de hacerlo.

“Escuché otros resultados por altavoz. Íbamos 1-0 y el partido estaba apretado, así que pensé en hacer el mayor tiempo posible, porque teníamos que ganar como sea. Este encuentro no se nos podía escapar”, relató el recogepelotas para El País de Uruguay.

A partir de ese momento, Paul Ortíz hizo que la reanudación del cotejo sea más lenta, situación que incomodó a Pedro Gallese. Según confesó el joven protagonista, el portero de la selección peruana empezó a gritarle y a hacerle gestos con la mirada para que le entregue el balón rápidamente.

Sin embargo, el ayudante del Estadio Centenario aseguró que se hizo el sordo e incluso dejó caer el esférico en el agua, para evitar entregarlo. La escena fue vista por el árbitro brasileño Anderson Daronco, quien decidió expulsar al mencionado encargado de devolver las pelotas, aunque este supo esconderse bien para seguir viendo el partido.

“Me saqué el chaleco y fui a la tribuna. No me podía perder el final. Fue una locura, porque todos los hinchas me estaban ovacionando. Todavía sigo sin creerlo. No me importó que me echaran, había música, fuegos artificiales, estábamos en el Mundial”, narró Paul Ortíz.

Paul Ortíz recibió ovación en el Estadio Centenario por demorar el partido Uruguay vs. Perú. (Foto: Paul Ortíz)

Tras lo ocurrido, el recogepelotas recibió una camiseta de la selección de Uruguay como regalo y José María Giménez, defensa de los ‘Charrúas’, prometió regalarle otra. Además, el inesperado participante de la clasificación aprovechó para tomarse fotos con Facundo Torres, Federico Valverde, Facundo Pellistri y Nicolás de la Cruz.