¡Toma nota! El fixture de la Selección Peruana Sub 20 en el Sudamericano de Chile

La Selección Peruana Sub 20 está lista para debutar ante Uruguay en el Sudamericano de Chile. Los dirigidos por Daniel Ahmed tienen como gran objetivo clasificar al Mundial de Polonia. La competencia otorga cuatro cupos para la justa mundialista que tendrá lugar entre mayo y junio de este año.

Las tres primeras selecciones de cada grupo clasificarán a un hexagonal que brindará los cuatro cupos al Mundial. La 'Bicolor', que fue sparring de la Selección Peruana en la Copa del Mundio Rusia 2018, está lista para este nuevo gran desafío.

Perú vs. Uruguay: el once de Daniel Ahmed para el debut en el Sudamericano Sub 20 de Chile [FOTOS]



La Selección Peruana Sub 20 integra el grupo B junto a Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y desde allí buscará meterse en el hexagonal final que otorga cuatro cupos al Mundial de Polonia.



El Grupo A del Sudamericano Sub 20 está conformado por las selecciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.



El XXIX Campeonato Sudamericano Sub 20 se jugará desde el 17 de enero hasta el 10 de febrero, en las ciudades de Rancagua (estadio El Teniente), Talca (estadio El Fiscal) y Curicó (estadio La Granja).



Selección Peruana Sub 20: el fixture completo de la 'bicolor'



FECHA 1 (viernes 18 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Ecuador vs. Paraguay (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Perú (5:30 p.m.)



FECHA 2 (domingo 20 de enero)

Estadio: La Granja, Curicó

Paraguay vs. Argentina (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Ecuador (5.30 p.m.)

*Perú descansa



FECHA 3 (martes 22 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Argentina vs. Ecuador (3.30 p.m.)

Paraguay vs. Perú (5.30 p.m.)



FECHA 4 (jueves 24 de enero)

Estadio: La Granja, Curicó

Perú vs. Ecuador (3.30 p.m.)

Uruguay vs. Argentina (5.30 p.m.)



FECHA 5 (sábado 26 de enero)

Estadio: El Fiscal, Talca

Argentina vs. Perú (3.10 p.m.)

Uruguay vs. Paraguay (5.30 p.m.)



*Todo en hora peruana