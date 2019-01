Perú vs. Uruguay: hora, fecha, canal y todos los detalles del debut de la 'bicolor' en el Sudamericano Sub 20 La Selección Peruana Sub 20 quiere arrancar con el pie derecho su participación en el Grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile.

La Selección Peruana Sub 20 integra el Grupo B junto a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina.