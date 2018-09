Renato Tapia se perderá los amistosos ante Holanda y Alemania. El volante se recupera de una lesión y no fue considerado por Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana. El jugador dijo que su ausencia ha sorprendido a sus compañeros de Feyenoord.

"Mis compañeros en el Feyenoord no me preguntan por el partido, se han asombrado que no esté convocado. Ya hace muchos años que en estas fechas iba con la Selección Peruana, pero igual todos están a la expectativa del encuentro", declaró a Movistar Deportes.

"Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de cotejos, pero hoy lo que toca es seguir entrenando", declaró el jugador quien además contó que no podrá estar de espectador en el duelo del jueves por temas familiares.

Renato Tapia contó que se quedó con una espina del Mundial Rusia 2018 y que todavía no recuerda nada del primer partido ante Dinamarca, tras el golpe que recibió en la cabeza durante el partido.

"No fue el mejor Mundial para mí y esa espina no me la voy a tener que sacar solo yo, sino todos. De acá a diciembre tengo que jugar todo lo posible con mi club, ir con la Selección Peruana y cerrar un bonito año, productivo por las experiencias", finalizó.

