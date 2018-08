Ricardo Gareca arribó a Lima la noche del miércoles para reunirse con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Se espera que en las próximas horas se conozca el futuro del entrenador.



De hecho, el futuro del técnico está en el limbo desde que terminó la participación de laSelección Peruana en la Copa del Mundo. El argentino pidió un espacio para meditar sobre la decisión relacionada a su continuidad en el cargo.



Sin embargo, durante los días que Ricardo Gareca pidió un mes de reflexión para definir si continuará o no al frente de la Blanquirroja ha ocurrido de todo. Desde el interés que despertó el ‘Tigre’ en otras selecciones del continente hasta los problemas que afectan al presidente de la FPF, Edwin Oviedo.



A continuación, un recuento de los hechos más resaltantes ocurridos en el último mes



1.- EL ‘TIGRE’ PIDIÓ TIEMPO



El pasado 3 de julio, el seleccionador dio una conferencia de prensa para hacer un balance del desempeño de Perú y -lo más importante- dar luces sobre su futuro. Al terminar su comparecencia, la sensación que dejó no fue positiva de cara a una eventual renovación, sobre todo porque el argentino fue enfático al declararse “entrenador libre”. Aquella vez, reveló que pidió tiempo (un mes) a la FPF para pensar su respuesta.



2.- REGRESO A CASA



El mismo día, por la noche y en medio de un clima de incertidumbre, Ricardo Gareca viajó a su país para tomar unas vacaciones y compartir con su familia. Sin embargo, el DT apareció en la lista de candidatos para convertirse en entrenador de Argentina tras el alejamiento de Jorge Sampaoli.



3.- NO SOLO LO QUERÍA ARGENTINA



El día que Gareca confirmó que es “entrenador libre” enfatizó ante los medios que está abierto a oír ofertas y analizar posibilidades. La cadena Fox Sports afirmó que Colombia buscará al ‘Tigre’ como reemplazante de José Pékerman tras la Copa del Mundo. Por otro lado, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, confirmó que maneja tres nombres para hacerse cargo de la ‘Albirroja’. A Gareca se le relacionó por la declaración de Hernán Rodrigo López, exdirigido por el argentino. “Sé que ha tenido una propuesta para dirigir a Paraguay”, indicó.



4.- NO AL ‘TIGRE’



El pasado 15 de julio la AFA anunció que Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador de Argentina. Con el puesto libre, los directivos de la Asociación mencionaron a sus favoritos. Claudio Tapia, titular de la AFA, admitió que Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Mauricio Pochettino son los favoritos. En ningún momento dieron el nombre de Ricardo Gareca y, como es evidente, quedó casi descartado.



5.- PRIMER AUDIO



Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue involucrado con el suspendido juez César Hinostroza y Antonio Camayo, gerente general de IZA Motors. En un audio publicado por ‘IDL-Reporteros’, el magistrado aseguró tener problemas para viajar a Rusia y con los boletos para ingresar al estadio durante el Mundial.



“Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos”, contó a Camayo. Desde aquel momento, un manto de dudas cubrió al titular de la FPF.



6.- AUDIO LAPIDARIO



En un segundo audio difundido por la prensa, se vuelve a escuchar a Edwin Oviedo en un diálogo con César Hinostroza. El magistrado preguntó directamente por las credenciales que otorga la FIFA a los aficionados que adquirieron entradas para los partidos de la Copa del Mundo.



7.- EL VÍNCULO DE LA FPF CON CAMAYO



Un día después de la detención de Antonio Camayo, Edwin Oviedo ofreció una entrevista a RPP y confirmó que el empresario ganó la licitación para la construcción de una de las etapas del nuevo centro de selecciones mayores, ubicado en Chaclacayo. El titular de la FPF añadió que él no tuvo participación en ese proceso, sino otros cuatro funcionarios de la FPF, entre ellos Juan Matute.



8.- RENUNCIAS EN LA FPF



En señal de rechazo por los audios propalados, los asesores del directivo renunciaron uno a uno a la FPF. Los miembros del Comité Consultivo, de la Comisión de Auditoría y Ética, del Tribunal de Apelaciones de la Comisión de Justicia de la FPF y de la Comisión Nacional de Arbitraje (CONAR) dejaron sus cargos entre lunes y miércoles de esta semana.



La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la Liga Departamental pidieron a Edwin Oviedo solicitar una licencia hasta resolver sus problemas. Sin embargo, ante la negativa del presidente, están haciendo todo lo posible para pedir colaboración de FIFA y Conmebol.



9.- OBLITAS PONE CALMA



Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, salió al frente para referirse a temas estrictamente deportivos. El ‘Ciego’ reveló que trabajará para convencer a Ricardo Gareca que se quede y confirmó una reunión el jueves 2 de agosto.



"Sí acepta el reto de dirigir 4 años más a Perú, nosotros vamos a blindar a Ricardo Gareca para que nada afecte el trabajo deportivo. Mañana (hoy) nos vamos a reunir a tocar todos estos temas", indicó.



10.- GARECA VOLVIÓ PARA DAR SU RESPUESTA



El exentrenador de la Selección Peruana prometió volver al país para anunciar la decisión relacionada con su futuro. La noche del miércoles 1 de agosto arribó y atendió a los medios de comunicación. "Les dije que iba a tomarme un tiempo para pensar y volver para dar una respuesta. Nada más puedo decirles. Agradezco el recibimiento", declaró el DT.



BONUS: El 25 de julio, la Municipalidad de San Luis clausuró de manera temporal la Villa Deportiva Nacional (Videna) debido a que la FPF no contaba con una licencia de funcionamiento al día en el giro de actividades deportivas. El reciente 1 de agosto, el mismo municipio volvió a clausurar el lugar, esta vez, por no contar con certificado de Defensa Civil actual.