Si le escribes al WhatsApp, corres el riesgo de que te deje en visto. De verdad, es una tarea titánica hablar con el último técnico con el que Argentina ganó un título (la Copa América de Ecuador 1993).

“¿Usted me ha reventado el teléfono, verdad? Justo estoy en una reunión. Pero charlemos rápido”, nos dice el ‘Coco’ Basile , con ese vozarrón, que no conoce filtros cuando rompe el hielo.

“Serían muy tontos, si dejan escapar al 'Flaco' . Me llamó al celular antes del Mundial. Estaba con Ruggeri. Y lo noté muy feliz con Perú ”, agrega el único técnico argentino que pudo dirigir a Diego Maradona y a Lionel Messi.

Con Basile como técnico de Argentina, Maradona fue expulsado del Mundial de Estados Unidos 94, tras dar positivo en la prueba de dopaje. (Foto: Internet) Con Basile como técnico de Argentina, Maradona fue expulsado del Mundial de Estados Unidos 94, tras dar positivo en la prueba de dopaje. (Foto: Internet) depor

En el Mundial, Perú enamoró a muchos…

Me encantó su juego. Inmerecidamente quedaron eliminados. Desde afuera, se vio cómo mejoraron progresivamente. Los problemas que arrastraban en los últimos años eran, sobre todo, defensivos. Rodríguez y Ramos hicieron un trabajo bárbaro.

¿Argentina lo decepcionó?

Uno siempre espera más de Argentina, pero era previsible. Clasificamos al Mundial en la última fecha. Además, nos llenamos de problemas. Cuando algo comienza mal, termina mal.

Siendo drásticos, ¿qué le criticaría a este equipo peruano?

No tiene mucho gol, pero sí un buen traslado de balón. ‘El Flaco’, que fue un ‘pollo’ mío, los ayudó a pulir este último detalle. A él siempre le gustó practicar ese fútbol. Lo quiero felicitar, ante todo.

¿Le gustaría verlo como reemplazo de Jorge Sampaoli?

Me encantaría que Gareca sea el técnico de Argentina. Nos conocemos bien. Y si me vuelve a llamar, me gustaría aconsejarlo para que tome la mejor decisión. Es una buena persona.

¿Este es el momento para que él se ponga el buzo ‘Albiceleste’?

Si viene, tiene que comenzar de cero. Eso implica ganarse el respaldo de los hinchas, que es muy fuerte. En Perú ya tiene algo formado, lo aman y eso es importantísimo para un técnico.

Convencerlo se ha convertido en una tarea muy difícil...

[Risas] Sería un error que dejen escapar a Ricardo. La Federación tiene que convencerlo para que continúe con el proceso.

Él se está haciendo esperar…

[Risas] Todos nos hacemos esperar, cuando nos sobran los trabajos. A mí me pasó lo mismo. Yo entiendo al ‘Flaco’, porque uno extraña tener cerca a la familia.

Entonces, ¿cómo se roba un “sí acepto” a estos técnicos?

La familia es un aspecto fundamental. Si ellos están contentos, Ricardo también lo estará. Deben llevarse a Lima a los hijos, a la señora y al mate.