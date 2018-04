Ricardo Gareca: "Me gustaría dirigir en Europa, siempre fue algo pendiente"

Ricardo Gareca habló de la participación de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 y de la convocatoria. También sobre su futuro y de los objetivos de la bicolor. El DT la tiene clara y solo espera la fecha para anunciar a sus convocados.

El portal As de Perú le preguntó si en algún momento ha recibido alguna propuesta del fútbol europeo y esta fue su respuesta: "No. No he recibido ninguna oferta, pero sí que me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos europeos pero, hasta la fecha, no se ha dado".

El DT de la Selección Peruana también habló de Cristian Benavente y sus posibilidades de jugar el Mundial Rusia 2018. "Cristian Benavente es uno de los jugadores que tiene posibilidades. Va a depender de él, de su rendimiento. Pero siempre es un joven seguido por nosotros. Tenemos muchas expectativas en él", dijo.

"Claudio Pizarro tiene posibilidades si mantiene una regularidad. Siempre le hemos seguido y lo seguimos haciendo. Llegado el momento dependerá de la situación y el nivel que él haya mostrado", dijo sobre el delantero del Colonia de Alemania.

¿Hasta dónde puede llegar Perú en el Mundial? "Perú no tiene que proponerse llegar a ningún lado. Tiene que ir paso a paso, prepararse de la mejor manera. Tiene que enfocarse en metas inmediatas, a corto plazo. ¿Lo más inmediato que es? Llegar al inicio del Mundial, al partido con Dinamarca, sacárselo de encima y llegar al siguiente. Perú no tiene que ponerse objetivos largos, sino objetivos cortos que se puedan ir cumpliendo de a poco", respondió el entrenador.

El técnico de la bicolor reiteró además que confía en contar con Paolo Guerrero: "Paolo tiene unas características que no tenemos en ningún jugador en la selección. Él está centrado en la preparación para estar en el Mundial. Nosotros estamos en comunicación constante con él. Está haciendo mucho para llegar de la mejor manera al Mundial".

