Roberto Siucho: "Tal vez no en este momento, pero esperaba la convocatoria"

Roberto Siucho fue la gran sorpresa en la última convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana ante Croacia e Islandia con miras al Mundial Rusia 2018. El jugador de Universitario de Deportes no había sido llamado con anterioridad.

"Tal vez no en este momento, pero personalmente me esperaba la convocatoria a la Selección. Tuve la oportunidad de jugar en la Sub 17, en la Sub 20 y me había propuesto llegar a la Selección mayor", dijo Siucho en delcaraciones a RPP.

► Roberto Siucho y Nilson Loyola tramitan sus visas para los amistosos de Perú

Luego, Siucho reveló cómo se enteró de que había sido incluido en la lista de 23 que irán a Estados Unidos. "La noticia de mi convocatoria me enteré en la concentración justo cuando estaba en la hora de almuerzo con mis compañeros, quienes, al igual que el comando técnico, se pusieron muy felices por mi llamado".

El volante entiende que sus posibilidades de ir al Mundial son pocas, pero no por eso deja de resaltar la experiencia: "Estaría feliz de estar en la lista de los 23 de la Selección Peruana, pero si no me llaman estaría contento por la experiencia y de aprender de tantos cracks".

Este martes, Roberto Siucho fue captado junto a Nilson Loyola en los exteriores de la embajada de Estados Unidos, donde ya tramitan sus visas para ingresar al país norteamericano.

► Selección Peruana: ¿qué piensa la prensa de Croacia sobre la bicolor?

TE PUEDE INTERESAR