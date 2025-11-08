Manuel Barreto digirirá sus últimos dos partidos al mando de la Bicolor | Fotos: paloma del solar / @photo.gec
Hoy la cumple su segundo día de entrenamiento en Videna con miras a la fecha de noviembre y los amistosos ante y en territorio europeo. Las novedades de hoy son las incorporaciones de los jugadores de Sporting Cristal como Martín Távara, Jesús Pretell, Diego Enriquez y Miguel Araujo. Por otro lado, el DT interino, Manuel Barreto, se mostró con predisposición para los entrenamientos previo al viaje a Europa. Se sabe que hoy se terminarían de sumar los jugadores de Universitario de Deportes citados para estos amistosos, la demora en sus incorporaciones se debe al partido que tuvieron ayer por la noche contra Deportivo Garcilaso donde incluso festejaron el tricampeonato obtenido ante sus hinchas en el Estadio Monumental de Ate. Por último, hoy la Bicolor viajará al promediar las 7 de la noche rumbo a Rusia para seguir preparándose para los duelos del 12 y 18 de noviembre frente a Rusia y Chile, respectivamente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

