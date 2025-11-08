Hoy la Selección Peruana cumple su segundo día de entrenamiento en Videna con miras a la fecha FIFA de noviembre y los amistosos ante Rusia y Chile en territorio europeo. Las novedades de hoy son las incorporaciones de los jugadores de Sporting Cristal como Martín Távara, Jesús Pretell, Diego Enriquez y Miguel Araujo. Por otro lado, el DT interino, Manuel Barreto, se mostró con predisposición para los entrenamientos previo al viaje a Europa. Se sabe que hoy se terminarían de sumar los jugadores de Universitario de Deportes citados para estos amistosos, la demora en sus incorporaciones se debe al partido que tuvieron ayer por la noche contra Deportivo Garcilaso donde incluso festejaron el tricampeonato obtenido ante sus hinchas en el Estadio Monumental de Ate. Por último, hoy la Bicolor viajará al promediar las 7 de la noche rumbo a Rusia para seguir preparándose para los duelos del 12 y 18 de noviembre frente a Rusia y Chile, respectivamente.