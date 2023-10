¿A qué juega este Perú? Esa es la pregunta del millón. Se esperó un cambio de actitud para este partido y una propuesta distinta de parte del entrenador. Pero en la cancha vimos más de lo mismo: un equipo incapaz de generar una solo acción de peligro, que buscó a Paolo Guerrero con pelotazos intrascendentes, que defiende mal con y sin balón, y que tuvo intentos aislados con Franco Zanelatto. Nos cuesta encontrarnos, asociarnos y jugar. Hoy, con lo que tenemos y ofrecemos, no alcanza para competir y mucho menos para llegar al Mundial.

Lo que sí hubo fueron insinuaciones individuales de algunos jugadores. Guerrero, el incansable capitán de casi 40 años, fue quien tuvo la acción más peligrosa de la bicolor todo el partido. Sacó un remate de larga distancia a los 28′ que pasó cerca del travesaño del ‘Dibu’ Martínez; pero minutos después se equivocó en el pase que terminó en un contragolpe y el posterior gol de Messi (31′). Ni siquiera la suerte estuvo de nuestro lado, porque cuando Argentina aceleró, nos complicó más de la cuenta.

El segundo gol llegó a los 41′, otra vez por un error nuestro: Santamaría habilitó a Enzo Fernández y este sacó el pase hacia atrás para que Messi vuelva a marcar. Doblete para el argentino y frustración para la bicolor. Describir lo que pasó en el segundo tiempo es una oda a la desesperanza, porque el partido entró en una especie de piloto automático. Y Reynoso tuvo su cuota de gracia: sacó a Guerrero, puso a Carrillo de ‘9′ y mandó a Reyna y Grimaldo por las bandas para intentar jugar. También ingresaron Tapia y Trauco. ¿Acaso no pudieron jugar desde el inicio?, ¿por qué insistir con Loyola y Polo, que brillaron por su intrascendencia en la cancha?

Pero las cosas sucedieron así. Reynoso se equivocó desde el planteamiento, con la elección de futbolistas para intentar jugar. Dejó fuera de la lista a Sonne y Quispe, puso a Loyola a marcar a Messi e insistió con Polo por el extremo. Lo errático del ‘Cabezón’ es que tropieza con lo mismo una y otra vez, con esa terquedad que lo pinta de cuerpo entero y no entiende que arriesgando se ganan partidos. La realidad nos dice que Perú está hundido en la tabla, necesita sumar y el panorama no es el mejor. En noviembre enfrentamos a Bolivia y Venezuela, y allí no hay margen de error.





