A los 31′, un error en el pase de Paolo Guerrero en ataque desencadenó una rápida transición de la ‘Albiceleste’, Enzo Fernández condujo la pelota y ante la paciente mirada de Santamaría, Nico Gonzales la tomó por izquierda y se la dio a Messi, quien dentro del área marcó un golazo. Diez minutos, y nuevamente por la izquierda, Enzo se escapó, la puso en el área, Julián Álvarez hizo un amague y se la dejó servida para el doblete de Lio. Tras el descanso, Reynoso mandó cuatro cambios, y salvo ‘chizpasos’ de Reyna y Grimaldo, la selección fue intrascendente.

Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina vs. Perú, por Eliminatorias. (Video: TV Pública)

Las claves del partido

Una alineación atípica

Cuando la alineación se conoció minutos antes del partido, las sensaciones no eran las mejores. Juan Reynoso volvía a apostar por Andy Polo, luego de bajo nivel mostrado con la selección; por Wilder Cartagena en lugar de Pedro Aquino, por Nilson Loyola en vez de Miguel Trauco; ante la lesión de Carlos Zambrano, la inclusión de Anderson Santamaría como central por derecha, siendo este zurdo, y la novedad de Franco Zanelatto por izquierda.

Y salvo Zanelatto, el resto de las apuestas de Reynoso tuvieron una actuación opaca. Polo no apoyó en la marca a Advincula y en ataque nunca apareció. ‘Carta’, más allá del quite de pelota, sigue careciendo de distribución de balón y quedó muy expuesto en una mitad de cancha que dominó Argentina. Lo mismo que Loyola, quien estuvo impreciso por su banda. Lo mismo que Santamaría, ya que por su zona llegaron los dos goles. Una alineación muy rara que Reynoso terminó ‘corrigiendo’ tras el descanso, mandando cuatro cambios de arranque.

El único acierto

Franco Zanelatto fue el único acierto de Reynoso en la noche. Eso sí, a priori su nombre generó muchas dudas, pues el extremo íntimo no había tenido ni un solo minuto previo con el equipo. El técnico de la selección le dio la confianza en lugar de Bryan Reyna, quien había sido el jugador revulsivo en Santiago, y esta vez sí le ligó.

El jugador de Alianza Lima jugó sin presión, no le pesó la camiseta y le dio esa frescura que el equipo necesitaba. Pidió la pelota y buscó encarar siempre, dándole un par de problemas a Nahuel Molima por esa banda. Eso sí, como a la selección le costó triangular y buscar la asociación, su juego se fue diluyendo y el desgaste físico lo terminó consumiendo.

Dudas atrás

Anderson Santamaría volvió a ser llamado por Juan Reynoso luego de que ya no fuera convocado desde 2021. Su último paso previo por la selección había sido muy cuestionado tras errores en salida que nos costaron goles. Pese a ello, el DT le dio la confianza, pero fue nuevamente uno de los puntos más bajos del equipo en esta fecha doble.

Santamaría fue protagonista del segundo gol en Santiago luego de que lo sacaron con el cuerpo con mucha facilidad previo al 2-0. Y ante Argentina, Reynoso lo mandó por derecha, siendo zurdo, y volvió a flaquear en la marca. En el primer gol, tuvo una marca pasivia contra Enzo Fernández; y en el segundo, se quedó enganchado en la trampa del offside. Lo peor fue que Reynoso lo terminó cambiando tras el descanso.





Lionel Messi anotó doblete para el 2-0 de Argentina vs. Perú. (Video: Movistar Deportes)

Cambios inesperados

Meter cuatro cambios tras el descanso es un síntoma de que Reynoso falló en su lectura de juego y en la alineación. Metió a Renato Tapia, que aún se desconoce por qué no arrancó, por Anderson Santamaría; metió a Joao Grimaldo por Polo; sacó a Loyola por Miguel Trauco, quien era el títular por izquierda, y Bryan Reyna por Paolo, dejando a Perú sin un ‘9′ de área. El último cambio fue Sergio Peña por un extenuado Zanelatto.

Y de los cinco cambios que hizo Juan Reynoso, solo Joao Grimaldo y Bryan Reyna entraron con una actitud de querer cambiar el partido, pedían la pelota, se mostraban, pero sin tener a nadie alrededor, era díficil trascender en el partido.

Mismo problema

Cuatro partidos, 360′, que la selección peruana no remata al arco. Esta vez, parecía que la cruda estadística se rompía; sin embargo, un remate de Paolo Guerrero a quemarropa contra el ‘Dibu’ Martínez quedó anulado por un offside. Previamente, el ‘Depredador’ había tenido un disparo que asustó al portero argentino, pero como pasó por arriba del arco, no contabilizó como ‘remate al arco’.

Los números no mienten, en cuatro partidos, Perú no ha anotado y somos la única selección de las Eliminatorias que no tiene gol a favor, así es muy difícil. Y tras el descanso, Reynoso sacó a Paolo Guerrero y dejamos de tener un ‘9′ de área, estuvo Carrillo como delantero, pero no sintió la posición. Así es muy difícil.









