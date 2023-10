La Selección Peruana comenzó de mala manera las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo mundial de fútbol. Sumó un punto de nueve posibles y lo hizo mostrando un funcionamiento colectivo irresoluto que hoy no invita a creer en una futura clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. La bicolor, al mando de Juan Reynoso, en defensa, donde aspira a ser sólido, ha tenido errores infantiles que costaron goles; y en ataque, anduvo igual de complicado, pues no le ha movido un pelo a sus rivales y lo certifica que no remataron jamás directo al arco. No hay goles, no hay juego, y en ese marco, se intenta hallar las razones de este mal presente.

El mediocampo, una de las zonas más importantes de la selección peruana, no está cumpliendo su rol. Plenamente no desarrolla su papel defensivo y carece de las jugadas contundentes que puedan terminar en una chance de gol. Uno de los hombres en esa zona de la cancha que tiene primordialmente la tarea de armar el juego asociativo es Christofer Gonzales. Dentro del sistema de juego 4-2-3-1 que utiliza el entrenador Reynoso, 'Canchita' es el enganche, el '10′, el nexo directo con el '9′ y el que debe tener la capacidad de echarse al equipo al hombro a través de la inventiva, el carácter y el panorama para la construcción de juego. Sin embargo, por lo mirado en este comienzo de las Eliminatorias, a Christofer Gonzales, mediocampista del Al-Adalah de la Primera División Saudí, le está costando demasiado cumplir la función de un '10′. No registra goles, tampoco asistencias. En la era de Ricardo Gareca, exentrenador de la selección, jugaba de volante interior, por la izquierda o como doble pivote; y era allí más importante, porque significaba un soporte para el volumen de juego ofensivo, pues era atrevido para ensayar remates de media distancia. Hoy, en el 'equipo de todos' de la era Reynoso, está inconexo con los pivote, los extremos y con el '9′ del equipo. En las presentes Eliminatorias, Juan Reynoso le ha considerado de '10′ a Christofer Gonzales ante Paraguay y Chile. En el 0-0 con Paraguay jugado en Ciudad del Este, le utilizó desde el arranque; sin embargo, ante la expulsión de Luis Advíncula a los 45′, el replanteo generó que el sistema 4-2-3-1 se transformara en un 4-4-2. 'Canchita' Gonzales tuvo que ser cambiado a los 46′ y Wilder Cartagena ingresó en su lugar para lograr un doble pivote con Yoshimar Yotún. Andy Polo y Marcos López, quien ingresó por André Carrillo, completaron la volante. Aldo Corzo entró por Miguel Araujo y Renato Tapia de la volante bajó a la zaga para reunirse con Luis Abram. En la derrota 2-0 con Chile, en Santiago, 'Canchita' jugó 68 minutos. La formación que utilizó Reynoso fue la siguiente: Gallese; Corzo, Zambrano, Abram, Trauco; Aquino, Yotún; Advíncula, Polo, Gonzáles; Guerrero. El ataque nacional no pasó los tres cuartos de cancha, los extremos fueron neutralizados, los pivote del equipo no contribuyeron en el juego asociativo, Gonzáles careció de protagonismo y Guerrero, aislado, tuvo que replegarse para buscar el balón. En medio de ese desorden y frustración, la 'Roja' comenzó a aproximarse y a lastimar. Reynoso, en su replanteo en aras de un mejor funcionamiento ofensivo, sacó a Gonzales y entró Carrillo. En la etapa de amistosos, previo al proceso eliminatorio, Gonzales actuó de '10′ únicamente en la victoria (1-0) contra Corea del Sur. Jugó todo el compromiso. Mientras que en la derrota (2-0) ante Alemania, jugó como volante por la izquierda en el sistema 4-5-1 que empleó el timonel de la bicolor. En aquel partido, Edison Flores le sustituyó a los 46 minutos. Por último, en la derrota (4-1) contra Japón, el volante entró a los 83′ en reemplazo de Sergio Peña. A raíz de su actuación pobre ante Chile, salió a flote una estadística contundente: registra cero goles y cero asistencias en 24 partidos oficiales con la selección, siendo titular en 9 oportunidades.

