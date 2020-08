Aldair Rodríguez podría ser una de las novedades de Ricardo Gareca en la lista de convocados de la Selección Peruana que dará este viernes. El delantero de Binacional es consciente de su buen momento y aprovechó la coyuntura para demostrar la autoconfianza que tiene, dejándole una ’chiquita’ a Gianluca Lapadula.

“Respeto todas las opiniones, pero en lo personal, no me cuadra que Lapadula nos haya rechazado, demostrando que no tiene ganas de estar en la Selección Peruana, y algunos sigan insistiendo con él. Por otro lado, si Santiago Ormeño decide jugar por Perú, bienvenido sea, está en una liga competitiva como la mexicana”, sostuvo el jugador en diálogo con ’Esto es fútbol’.

El buen momento de Aldair Rodríguez en la Liga 1 también hizo que llame a atención en otras ligas. Incluso, se especulo que pueda llegar a Turquía, ya que un equipo venía siguiendo sus pasos muy de cerca.

“Sí, hubo interés (de Fenerbahce), pero ese es un tema que lo manejan exclusivamente entre mi papá y mi representante. Cuando ya la oferta es concreta me la hacen conocer, pero más allá de que no se haya dado, el solo hecho de que haya interés me motiva mucho a seguir trabajando”, sostuvo el atacante nacional.

Aldair Rodríguez sabe que con trabajo fuerte, pronto podrá llegar a una liga más competitiva. Si bien no tiene una de preferencia, sabe que el primer gran paso sería ir a un torneo sudamericano con equipos de más peso.

“Me he planteado como objetivo el salir al extranjero. Sé que emigrar te da otra jerarquía, si se llega a dar me va ayudar a progresar mucho y voy a poder estar más cerca a la selección. Me gustan las ligas de Brasil y Argentina. De Brasil me gustan Flamengo, Palmeiras e Internacional donde está nuestro ‘Capi’ Paolo Guerrero”, finalizó.

