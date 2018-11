Aldo Corzo no pudo ayudar a Universitario de Deportes y le dolió la derrota pero la otra cara de la moneda es sentir la felicidad de volver a la Selección Peruana. El lateral contaba los días para entrenar con la bicolor.

"Estar aquí me hace muy feliz. Siempre es lindo volver a la Selección Peruana. El recibimiento ha sido el mejor", dijo en rueda de prensa luego del tercer día de entrenamientos de la bicolor en la Videna.

Selección Peruana en su tercer día de entrenamiento: Alexis Arias realizó trabajos diferenciados [FOTOS]



El crema habló de la ausencia de Christian Cueva en la Selección Peruana. "Es un tema delicado, es un gran jugador y una gran persona, pero el 'profe' tendrá sus motivos y se respetan", afirmó.



"Un jugador que no sale en una convocatoria, no quiere decir que no va a volver nunca más. La Selección Peruana es así, siempre depende del momento y las circunstancias", añadió.

Aldo Corzo dijo que la bicolor viene en crecimiento y que el objetivo, en los amistosos ante Ecuador (15 de noviembre/Lima) y Costa Rica (20 de noviembre/Arequipa), es seguir por esa línea. "Queremos mantener el estilo de juego, la idea y obviamente ganar", apuntó.

NO DEJES DE VER

Pablo Bengoechea filmando el banderazo. (Prensa Alianza Lima)

LEE TAMBIÉN