¿Cuál es la actualidad de Álex Aguinaga?

Estoy muy bien. Viviendo tranquilo aquí en México. Cumpliendo mis actividades personales y profesionales. Llevo seis años trabajando en la televisión como analista en Fox Sports, comento partidos, también trabajo en Ecuador para Radio Redonda TV. Tengo una academia de fútbol que está en Aguascalientes (México), tratando de darles a los más chicos la chance de llegar a Primera división, algo que es complicado. Llega uno de miles, pero lo importantes más allá de llegar es la formación. No solo en lo deportivo, sino también en lo humano que es mucho más importante.

Es inevitable que no comentes sobre Juan Reynoso, actual técnico de Perú. Compartieron en Necaxa, luego lo enfrentaste cuando él estaba en Cruz Azul y muchísimas veces a nivel de selecciones. Es decir, lo conoces mucho. ¿Desde siempre tuvo el ‘chip’ para ser entrenador?

Juan siempre fue una figura de Perú. Y también en Cruz Azul, no solo como jugador, sino también como técnico. Lo tuve como compañero en Necaxa, es cierto. Un tipo responsable, profesional, disciplinado. Yo siempre decía que el futbolista peruano tenía una gran calidad, pero no era muy responsable a la hora de tomar decisiones. Y a veces las decisiones son las que enmarcan tu carrera. Una buena decisión te lleva lejos y una mala te corta las posibilidades. El caso de Juan es uno de los ejemplos que llegó lejos y continúa en la palestra. Después, la capacidad, el tener campeonatos, ya vendrá de la mano de un grupo de jugadores que te apoyen, la suerte que tengas en momentos importantes, todo influye. Ahora, el hecho que esté en la selección peruana a mí me da muchísimo gusto. Es bueno que los amigos peruanos volteen a ver a sus técnicos.

Seguro recuerdas aquellos duelos entre Perú y Ecuador de los noventa, siendo ambos además líderes de sus selecciones…

Nos encontramos muchísimas veces en el campo y eran partidos durísimos contra Perú. También me tocó enfrentarlo en el torneo mexicano y es agradable compartir con él. Tuve la suerte de tener una época importante como jugador y eso se traduce en buena amistad y en posibilidades de buenos deseos.

En nuestro país su designación como DT tuvo opiniones encontradas, sobre todo luego de un proceso tan exitoso como el de Ricardo Gareca, ¿cómo ves actualmente al equipo de Reynoso?

Lo vi mucho mejor de lo que yo esperaba. Teniendo en cuenta los últimos dos amistosos, contra Alemania no es nada fácil, claro está. Marruecos venía de ganarle a Brasil y todos sabemos lo que hizo en el Mundial. Creo que en Ecuador y Perú pasa exactamente lo mismo. No creemos en lo nuestro. Prefieren siempre ir a buscar a otros lados, cuando en su casa pueden tenerlo. Y es un tema de confianza. Por qué con un técnico extranjero siempre dicen hay que darle tiempo. Pero cuando es uno nacional, se dice tiene que estar acostumbrado, adaptado. Todos necesitan tiempo de trabajo, más si es una dirección de selección, donde a pesar de que tengas a los jugadores en tu radar y los hayas visto jugar cientos de veces en sus equipos, no es lo mismo a tenerlos trabajando contigo en el día a día.

¿Crees que ese factor le va a costar a Juan?

A Juan le va costar mucho trabajo, porque él es de los tipos que les gusta trabajar el día a día y ser metódico. Para un técnico nacional es escoger lo mejor y ponerlo en la cancha. Él trabaja mucho en su defensa, en el orden, en la capacidad de evitar que te anoten y en base a eso recuperar y tener posibilidades de gol. Lógicamente, hay problemas porque la mayoría de jugadores peruanos están en el exterior y solo los tiene para los amistosos, con pocos días de trabajo. Tendrá que hablar mucho con ellos, trabajarlos en cancha. Estoy seguro que este tipo de partidos le sirvió muchísimo a él, porque ya tuvo la chance de compartir con ellos, conocerlos. Seguramente hará trabajos con los jugadores que estén en Perú y allí podrá tener una base.

Vuelvo al tema que nos acabas de comentar, de que en Perú y Ecuador hay mucha atracción por lo extranjero…

Es que somos culturas muy similares, nos gusta que nos vendan un poquito de humo para decir: éste es el que sabe. Y ojo no tengo nada en contra de Ricardo Gareca, quien hizo un trabajo espectacular de la mano de la Federación Peruana. Porque cuando estuvo mal, lo sostuvieron y respaldaron. Es lo mismo que ahora tienen que hacer con Juan, si las cosas van mal.

¿Reynoso puede ser víctima, por así decirlo, de la falta de recambio generacional que sufre Perú? Es la selección más longeva en promedio de edad de las próximas Eliminatorias…

Eso le está pasando a Paraguay y Chile. Yo siempre pienso que los jugadores no entran con el DNI en la mano a la cancha, sino por calidad. Ya después decidirá el DT si tienen la capacidad de estar en la selección, incluso ellos mismos se darán cuenta en algunos casos. Pero si Perú tuviera otro técnico, ¿no le hubiera pasado exactamente lo mismo? Me parece que sí. Porque hablamos de un tema generacional de edades. No se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Juan tratará de ir modificando de a pocos. Tratar de ir incorporando jugadores jóvenes, que vayan saliendo en el torneo local o tengan un cierto nivel en el exterior. A partir de allí ver cómo funciona la selección. No será sencillo. A Juan hay que darle tiempo y no criticarlo. Como repito, a veces cuestionamos la capacidad de nuestros técnicos, hay que darle la chance de demostrarla. Juan fue jugador de selección, sabe lo que significa vestir la blanquirroja, entonces hay que darle tiempo, como se lo hubieran dado a cualquier extranjero.

¿Por qué crees que no surgen nuevos futbolistas en Perú, como sí ocurre en Ecuador, donde tienen jugadores muy jóvenes en las ligas top de Europa?

No conozco la interna de Perú. No sé la realidad de las divisiones menores de sus equipos. Solo he visto los torneos de selecciones de menores, como la Sub 17 y Sub 20 y está claro que allí no se alcanza a ver un proyecto, un proceso. No sé si es falta de trabajo en los clubes, que solo se preocupan por el primer equipo, y se olvidan de las menores que es lo que te alimenta a futuro. Quizás la misma FPF no promueve torneos que puedan darles un nivel alto a los más chicos. Pero es indudable que Perú siempre tuvo talento, pero hay que trabajarlo. El talento no es suficiente.

¿Cómo se trabaja en Ecuador? ¿Cuál es el secreto de su éxito en estos últimos años?

En Ecuador, Independiente del Valle, LDU y Barcelona, son los equipos que más aportan actualmente a la selección. Incluso, los equipos más chicos también promueven jugadores, como Orense, Deportivo Cuenca, Mushuc Runa. Siempre se trabaja pensando que estos jugadores puedan ser ídolos en sus equipos y luego en la selección. Pero ojo que hoy en Ecuador pasa un fenómeno que a mí no me gusta. Pusieron la norma de que ocho extranjeros pueden jugar en cancha, entonces eso representa un retraso. A futuro el problema será de dónde vas a sacar jugadores. Pero es clave que el trabajo de menores siempre tiene que tener una salida a Primera división y no esperar a que tengan 20 años para que debuten.

En Perú hay una envidia sana por Ecuador, incluso se habla hasta de un tema de genética…

Te diré algo. Alemania siempre les tuvo una envidia a los sudamericanos por la calidad que tenían. Y ellos son grandotes, fuertes, rápidos, pero les faltaba habilidad. No tenían la calidad de un Cubillas, Cueto, por ejemplo. Messi mide 1.68 metros, pero se convierte en el mejor del mundo porque trabajó. Perú tiene que trabajar con lo que tiene, potenciando sus cualidades y habilidades. Si tienes jugadores altos tratarás de potenciar el pelotazo largo, buscar que ganen las divididas, hay un montón de situaciones que los técnicos entienden y allí radican sus fortalezas. A mí me tocó ver el Perú de los mundiales de Argentina 1978 y España 1982, y decía qué maravilla. Jugaban lindo, rápido, a un toque, esa habilidad el peruano la sigue conservando.

Estos son los números de Aguinaga en 17 años de trayectoria con la ‘Tricolor’ (1987-2004).

Ítem Número Mundiales 1 Goles 23 Partidos 109 Copas América 6 Eliminatorias 3

¿Ves a Perú en el próximo Mundial? Más allá de que ahora aumentarán los cupos (6.5)…

Haciendo un análisis previo a las Eliminatorias. Lo lógico es que Brasil y Argentina estén fijos. Ya ahí quedan prácticamente cinco cupos entre ocho equipos. Contando de atrás hacia adelante. Bolivia y Venezuela están en proyectos de reingeniería. Perú, Paraguay y Chile están en esa situación del recambio generacional. Allí son cinco selecciones que pelearán y pondrán a prueba sus chances. Las otras tres, como Colombia, Ecuador y Uruguay, se podría decir que están con medio pie y tendrían que trabajarlo. Sí, será peleado. Será una buena Eliminatoria, creo que si te quedas si representa un fracaso grande.

En las anteriores dos eliminatorias, Perú sacó dos triunfos claves en territorio ecuatoriano, ¿hoy ves a la ‘Tricolor’ por encima de la blanquirroja?

Por el momento que llevo uno y otro, sí. Pero no muy por encima. Te digo que a Ecuador se le ve un escalón arriba. El proceso de selección ecuatoriana se le ve mucho más fuerte que el peruano. Sobre todo por los jugadores, el recambio. Pero los partidos son noventa minutos. Por ejemplo, Perú era el último cuando nos ganó la última vez en Quito y ese era el momento para que Ecuador dé un golpe de autoridad, sin embargo, perdimos. Fue una sorpresa que nadie esperaba. Perú fue más inteligente, jugó bien, cerró los espacios y con contragolpes mató a Ecuador con Lapadula y Cueva.

Se habla mucho del comando técnico de Juan de llevar a Brasil y Argentina, por ejemplo, a la altura de Arequipa o Cusco, ¿es una buena idea?

Ayudaría si es que tienes una buena selección. Siempre digo Bolivia tiene 3600 metros en La Paz y no califica desde al Mundial desde 1994. Entonces, no es un tema que la altura te va a dar los triunfos. Tienes que tener un equipo fuerte, preparado, que te responda tanto de local y visita. Entiendo las necesidades fisiológicas. A mí me tocó jugar en Quito, en La Paz, en el llano también, y sí afecta. Pero de allí a decir que la altura te da los tres puntos es una utopía. Sino Cienciano sería campeón siempre en torneos de Conmebol y vemos que no es así.

Fuiste dirigido en LDU por Juan Carlos Oblitas, hoy director general de la FPF, ¿qué recuerdos?

Yo hice una gran amistad con Juan Carlos. Es un tipo muy humano, que sabía tratar bien a todos, educado, caballero. Y en la cancha sabía plantear los partidos, tenía mucha capacidad, conocimientos, a veces infravalorado. Fue campeón con LDU, sabía transmitir. Hay técnicos que te ayudan a mejorar la técnica o pararte en una formación táctica y hay otros que te ayudan en tu vida. Y yo creo que Juan Carlos tiene esa capacidad. No sé actualmente cómo le está yendo. Hablamos de que no le va bien a Perú en los torneos de menores, entonces eso como que te deja dudas. Pero en lo personal yo lo quiero mucho. Le deseo los mejores de los éxitos siempre.

Otro peruano muy cercano a ti es Roberto Palacios…

Al ‘Chorri’ lo sufrí mucho. Lo enfrenté cuando estaba en Tecos, Morelia, en la selección, era un ‘rompepelotas’ (risas) . Porque no solo jugaba fútbol, sino te ayudaba en la marca, te perseguía. Era insoportable como rival. Y como compañero es un fenómeno porque te ayudaba en todos los aspectos. Fue un líder, siempre nos anotaba a nivel de selecciones. Algo que rescato de él es ese valor que tenía cuando se ponía la camiseta de Perú y lo entregaba todo. Hasta la fecha seguimos siendo amigos.

¿Otro peruano que recuerdas de tu época?

A mí me tocó enfrentar también al ‘Chemo’ del Solar, un ícono del fútbol peruano. Un zurdo que tenía cadencia, manejaba la mitad de la cancha a su antojo, muy exquisito y un profesional a carta cabal. Es de los jugadores que admiro porque tiene calidad dentro y fuera de la cancha.

¿Fue penal el que te cometió Pablo Zegarra en el Nacional en 1997? Ese gol que convertiste, prácticamente, nos dejó fuera del Mundial de Francia 1998…

Mucha gente dice que no fue penal, y recibí bastantes críticas de los peruanos por muchos años. Pero algo que valoro de los peruanos es el respeto que me tienen, el cariño, yo me siento feliz. Cuando me tocó ir a Lima, la gente me recibe muy bien. Ellos saben que cada uno lucha por su selección y reconocen ese valor. Es obvio que Ecuador siempre quiere ganar a Perú, pero de allí no sale. Somos países hermanos.

¿Salió otro Aguinaga en Ecuador?

Suena mucho Kendry Paez, tiene 16 años. Es un chico que tiene buen fútbol, zurdito. Ya parece que Chelsea puso los ojos en él. Ojalá que haga una carrera larga y pueda sobresalir. Lo nombro porque mucha gente en Ecuador confía en él, como en su momento pasó conmigo.

