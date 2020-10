Álex Valera fue uno de los últimos nombres que se sumaron a la lista de la Selección Peruana para enfrentar la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El atacante de Deportivo Llacuabamba estuvo en el banco de suplentes ante Paraguay y espera tener una oportunidad ante Brasil, en el debut de la Blanquirroja en el Estadio Nacional de Lima.

“Creo que ya asimilé todo. Al principio, la impresión fue grande, creo que por lo que venía haciendo en los partidos podía llegar la oportunidad. Ahora quiero aprovecharla para seguir manteniéndome”, explicó el atacante en conversación con RPP.

“Estaba en mi casa, estaba por ver una película en Netflix y me dijeron que había sido seleccionado. Fue un impresión enorme, ni yo mismo me lo creía. Demoró como dos días para poder asimilarlo. Mi familia estaba tan sorprendida que ni ellos tampoco lo creían”, agregó el atacante.

En cuanto a las dorsales en la Selección, el delantero recibió la camiseta ‘9’ para el partido ante el equipo de Eduardo Berizzo, número habitualmente utilizado por Paolo Guerrero, máximo goleador en la historia del equipo nacional.

“Paolo Guerrero es mi ídolo, siempre lo he seguido, siempre me ha gustado su juego. Es algo bonito y hermoso poder usar su número. Vale mucho así que tengo que esforzarme para poder alcanzar su nivel”, explicó Valera. ¿Pesa usarla? “Claro que la camiseta pesa, porque él es mi ídolo. De niño quería ser como él. Ahora que me puse su camiseta, imagínate la felicidad que tenía”.

Sobre la posibilidad de jugar ante Brasil, indicó que siempre a la expectativa de saltar al terreno de juego: “Todo depende del comando técnico, de cómo trabaje yo en la semana, así que voy a esperar la oportunidad sea en este partido o en el próximo”.

La Selección Peruana enfrenta a Brasil este martes 13 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional de Lima.





