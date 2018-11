André Carrillo analizó las últimas actuaciones de la Selección Peruana. La 'bicolor' perdió con Ecuador y Costa Rica pero eso, para el jugador, no significa que exista preocupación en el equipo de cara a la próxima Copa América.

"Todo continua siendo felicidad en la Selección Peruana. Que no ganemos no tienen nada que ver. Son amistosos que nos sirven para corregir errores, pero el ambiente sigue siendo el mejor. El análisis sigue siendo bueno, tenemos que ver el lado positivo porque no nos podemos quedar con la imagen de la derrota", dijo en RPP.

Torneo Clausura: los 5 mejores goles de la última fecha, ¿cuál es tu favorito?



"La Selección Peruana ha mejorado como equipo, ya nos respetan desde que nos ven salir a la cancha. Estas derrotas no nos hacen sentir menos que nadie ni nos hacen pensar que en 2019 las cosas van a ser negativas", añadió.

André Carrillo también habló sobre la ausencia de Christian Cueva: "Es un jugador importante porque tiene mucha calidad y la calidad que él tiene la tienen pocos, es un jugador diferente y por eso es importante para la Selección Peruana".

Sin embargo el extremo derecho dijo que Paolo Hurtado hace muy bien las cosas en el puesto de Cueva (enganche), al igual que Jefferson Farfán. "También me han gustado mucho Christofer Gonzales y Benavente", dijo.

André Carrillo dijo que al final de la temporada termina su préstamo con Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí y que no tendría problemas en quedarse un año más. Pero dijo que eso va a depender del club y de la decisión que tome junto a su familia.



NO DEJES DE VER

Día del 'Hincha Blanquiazul' se realizaría este año en Trujillo. (USI/Arturo Reyes)

LEE TAMBIÉN