Paolo Guerrero sigue entrenando por su cuenta. El delantero nacional continúa su proceso de recuperación en la Villa Deportiva Nacional, bajo la atenta mirada del comando técnico de la Selección Peruana. El objetivo del ‘Depredador’ es poder llegar a estar al 100%, por lo que sigue trabajando duro, a la espera de posteriormente analizar ofertas que lleguen a su entorno, para decidir dónde jugar en el presente año.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde subió en sus historias los ejercicios que viene realizando en la Videna, con palabras como “Work, work, work” y también con frases como “Enfocado. Positive Energie”. Como se recuerda, el atacante quedó como jugador libre, para enfocarse en su recuperación.

De momento, viene trabajando todas las mañana en la Videna, con ayuda del comando técnico de la ‘bicolor’. La idea principal es que Guerrero pueda estar completamente recuperado para volver a jugar y no sentir molestia alguna. Por lo pronto, el jugador está realizando trabajos de resistencia y velocidad.

Los entrenamientos de Paolo Guerrero en la Videna. (Foto: Instagram)

Los entrenamientos de Paolo Guerrero en la Videna. (Foto: Instagram)

La palabra del ‘Depredador’

Paolo Guerrero mencionó cómo se viene dando su recuperación, el cual es su prioridad, antes de pensar en un fichaje: “Quisiera estar jugando y haciendo fútbol aquí (Videna). Es un tema de un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Estoy bien, con calma y voy a paso tranquilo, sin apresurarme. Yo estoy trabajando para estar lo antes posible y definir mi futuro”.

Por otro lado, se mostró confiado en definir pronto su futuro, aunque -para ello- el delantero de la Selección Peruana deberá estar al 100% con la intención de mostrar su mejor versión a la institución que decida apostar por él.

“Mientras no pueda jugar... ¿Voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? No. Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar. Primero quiero recuperarme y, de ahí, decidiré... Me preocupa mi recuperación. Si no me recupero, no voy a poder jugar fútbol”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.