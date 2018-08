Selección Peruana: la blanquirroja sumó su tercer día de entrenamiento [FOTOS]

La Selección Peruana continúa sus trabajos de cara a lo que serán los amistosos ante Holanda y Alemania (6 y 9 de setiembre). Los dirigidos por Ricardo Gareca intensificaron las labores tácticas y trabajaron en paralelo con la Sub 20 en la Videna.

Los jugadores de la blanquirroja ya piensan en lo que serán los partidos que les servirán para llegar de la mejor forma al inicio del proceso con miras a las eliminatorias Qatar 2022.

Si bien aún no se suma ningún jugador 'extranjero' a la Selección Peruana, el grupo de jugadores del torneo local no pierden el tiempo y se exigen al máximo para ganarse un puesto en el once nacional.

