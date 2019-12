No tiene un sitio en el Dinamo de Ucrania, pese a su gran participación en la Copa América Brasil 2019. Carlos Zambrano se encuentra de vacaciones en Lima y se ejercita en La Videna para ponerse en forma de cara al próximo año, en donde espera consolidarse en un club que le dé las oportunidades de juego que no las encuentra en el frío de Kiev.

“Vine a La Videna para ponerse en forma luego de unos días de vacaciones. He pasado por dos temas totalmente distintos: uno con mi equipo y otro con la Selección, pero son cosas que pasan en el fútbol, que por temas extradeportivos que te dejan de lado. Aún sigo entrenando a conciencia para estar en la Selección, en la cual gracias a Dios pude volver de una buena manera”, confesó el ‘Káiser’ en una nota con Ovación.

Su futuro a corto plazo

Asimismo, el central peruano se refirió a su próximo futuro. “Felizmente siempre hay propuestas. El detalle estará en llegar a un buen acuerdo económico. Sinceramente, a mí me encanta Europa. Me acostmbré a vivir allá, en donde las ligas son competitivas. Sin embargo, el fútbol de Brasil, México y Argentina no tiene nada que envidiar. Perú también ha ido creciendo en los últimos años”.

Con respecto al título de Binacional, Zambrano felicitó el título del equipo de Juliaca, como también a Juan Pablo Vergara, quien descansa en los cielos.

