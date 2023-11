Durante sus 12 partidos al mando de la bicolor, Reynoso ha puesto diferentes nombres atrás. Desde Renato Tapia, pasando por Miguel Araujo, Luis Abram hasta Anderson Santamaría. Sin embargo, el DT de la selección no había tenido la posibilidad de volver a juntar a Zambrano y Callens. Si mandaba a uno al campo, el otro por distintos motivos, ya sea decisión técnica o lesión, no era su compañero de zaga.

Luego de la gira de amistosos, el ‘Cabezón’ no llamó a Zambrano hasta la tercera y cuarta fecha por motivos técnicos. Ya cuando regresó a la defensa, el ‘León’ mostró toda su fortaleza y virtud ante Chile, aunque no pudo jugar contra Argentina por lesión. En tanto, Callens aún no ha tenido la oportunidad de sumar minutos oficiales con Reynoso, fue citado en el arranque eliminatorio, pero terminó siendo desconvocado por lesión; mientras que la última fecha doble fue llamado, pero no jugó.

Dupla Zambrano-Callens de titular Partidos Victorias Empates Derrotas Goles recibidos Eliminatorias 2022 6 2 2 2 -3 Amistosos 3 2 - 1 -3 TOTAL 9 4 2 3 -6

Dupla conocida

La dupla Zambrano-Callens tomó mucha fuerza en la recta final de las Elimiantorias hacia Qatar 2022, siendo dos centrales sólidos para Ricardo Gareca. Aunque estos dos ya habían tenido sus primeros minutos juntos en 2014, de la mano de Pablo Bengoechea, ambos recién tuvieron el roce internacional a nivel clasificatorio en 2021.

La primera vez que ambos alinearon juntos fue contra Irak en un amistoso en 2014, curiosamente Perú ganó 2-0 y tanto Zambrano como Callens fueron los autores de aquella victoria. Luego vendría una derrota ante Chile, también en amistoso, y después de siete años, ambos volverían a arrancar como titulares, ya de la mano del ‘Tigre’. Fue con una caída contra Argentina por las Eliminatorias en 2021.

Sin embargo, sus actuaciones convencieron a Gareca a tal punto de no sacarlos más hasta el partido contra Australia por el repechaje. Llegaría la victoria histórica en Barranquilla, luego el empate en casa ante Ecuador, un tropiezo en Montevideo, un triunfo ante Paraguay y otro ante Nueva Zelanda, hasta el empate sin goles contra Australia y la posterior caída en repechaje.

Reynoso apelaría a la confianza que se tienen ambos jugadores y el momento de los dos: Zambrano, más allá de la derrota de Alianza en la final, llega con ritmo, lo mismo que Callens, quien ya agarró titularidad en AEK Atenas de Grecia . Que sean la muralla que Perú necesita.









