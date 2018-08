Selección Peruana: César Cueto recomendó a Ricardo Gareca convocar a Marcos Lliuya

Una voz autorizada como la de César Cueto habló sobre la más reciente convocatoria de Ricardo Gareca para los amistosos de la Selección Peruana contra Holanda y Alemania. Al habilidoso exvolante le sorprendió no ver el nombre de uno de los jugadores más desequilibrantes del Descentralizado.

Para César Cueto, se pudo convocar al jugador de Sport Huancayo, Marcos Lliuya. El 'Poeta de la Zurda' dijo que es un jugador que siempre busca hacer algo diferente y que puede ser de mucha utilidad en la bicolor.

"Me gusta Marcos Lliuya porque es un jugador que va al frente, es atrevido, intenta hacer jugar. Para gusto personal lo hubiese convocado, yo creo que sí. Siempre he sido un admirador del juego de creatividad", dijo César Cueto en América.



Asimismo, el ex volante de la Selección Peruana también dio su aprobación al llamado de Horacio Calcaterra a la Selección Peruana. Dijo que sí está todo en regla y juega bien no ve razones para que no esté.

Por último, César Cueto señaló que en la Selección Peruana se debe buscar al reemplazo de Paolo Guerrero, pero aún es muy pronto. Considera que si no se lesiona, el '9' podría llegar al próximo Mundial.