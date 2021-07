Ya pasaron tres semanas desde que se registró la eliminación de la Selección Peruana en las semifinales de la Copa América, luego de caer a manos del anfitrión Brasil (1-0). Pero más allá del cotejo, uno de los detalles que llamó la atención del encuentro tuvo que ver con Christian Cueva y Neymar: el ’10′ del ‘Scratch’ se le acercó a ‘Aladino’ al final del compromiso en el Estadio Nilton Santos.

Un molesto Christian Cueva, según las imágenes de la TV, intentó acercarse al árbitro chileno Roberto Tobar para reclamarle por algunas actitudes que tuvo durante el enfrentamiento. En eso, la estrella de la ‘Canarinha’ frenó al peruano y le dijo algunas palabras, que recientemente fueron dadas a conocer por el mediocampista de la Selección Peruana.

“Cuando él se me acercó, lo único que me dijo fue ‘Cueva, no te manches, no te perjudiques, que yo voy a salir a decir la verdad. Y más allá del resultado, merecen mucho más respeto, porque creo que la selección peruana es una selección que juega muy bien al fútbol y no está para que nadie la vea por encima del hombro’”, confesó Cueva en una transmisión en vivo de Instagram, con el periodista César Vivar.

Cueva reveló todo lo que le dijo Neymar en partido por la Copa América. (Video: YouTube)

El jugador de Al Fateh añadió que “eso me dejó muy tranquilo por parte de él. Le agradecí mucho, me calmé. Cáceda también estuvo ahí, que le agradezco. Los jugadores que estamos dentro, estamos con la calentura y todo, pero tenemos los compañeros que están más calmados y nos tratan de tranquilizar. En ese momento estuvo Cáceda y le agradezco mucho, por ayudarme con una situación dura que prefiero no repetir”.

Tras el choque, que terminó 1-0 por el gol de Lucas Paquetá y la clasificación de Brasil a la final, Neymar fue muy crítico con el juez Tobar: “Es un árbitro muy arrogante. La forma en la que mira. Es una falta de respeto. Él puede errar o acertar, eso forma parte del juego, pero no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América”.





