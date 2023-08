El llamado de Cueva a la selección va a más allá de esa complicidad entre él y Reynoso. Responde a un hecho real que puede ser alarmante, dependiendo de la perspectiva con la que se mire. Y esta es la necesidad de contar en un certamen en el que está en juego la clasificación a la Copa del Mundo con un futbolista único en su especie. Dentro de la pobreza de jugadores con nivel de selección que tenemos, Cueva sin ser el mismo de antes ni tener actuaciones descollantes en Alianza Lima, posee algo a su favor: el talento y la experiencia de ser irrepetible en el universo del ‘Cabezón’.

¿Por qué Reynoso convoca a Cueva a pesar de que no está en su mejor momento? La respuesta es sencilla: porque no tiene a otro jugador con características similares a él. Solo este año, ‘Aladino’ disputó 22 partidos de los 35 posibles con los blanquiazules, no marcó goles y logró apenas una asistencia. Es decir, sus estadísticas no son suficientes para justificar su llamado a la selección. Lo que sí inclina la balanza a su favor es lo que Cueva encierra en sí mismo: un futbolista de 31 años con tres Eliminatorias, un Mundial y un ‘chocolate’ que marca la diferencia en cuestión de segundos. Esa ‘magia’, esa genialidad, esa picardía es lo que lo hace único.

Christian ha encontrado en la carencia de futbolistas que tenemos su mayor razón para ser convocado a la selección actualmente. Antes, sin temor equivocarse, su presencia en la bicolor era indiscutible, porque el propio jugador se lo había ganado. Jugaba en el extranjero, hacía goles y tenía mejor estado físico. Hoy, el panorama ha cambiado, porque la competitividad en la Liga 1 no es la misma y dentro de ese bajo nivel en el que juega con Alianza Lima no ha podido destacar. De ahí nacen los cuestionamientos en su contra y las críticas que desmerecen su llamado al ‘equipo de todos’.

Pero Reynoso es astuto; él mejor que nadie es consciente del nivel que posee Cueva y a pesar de ello lo quiere en su selección. El ‘Cabezón’ no es Ricardo Gareca, no entra en mimos con un futbolista como lo hizo el ‘Tigre’ en su momento; pero sí es un estratega y una persona inteligente. Sabe qué puede darle cada futbolista y Christian no es la excepción. El DT confía en ‘Aladino’ y de este último depende convertirse en el héroe de la pobreza para guiarnos al triunfo ante Paraguay y Brasil.

