Cada vez falta menos para el inicio de las Eliminatorias y la Selección Peruana inició sus trabajos este lunes en La Videna con los jugadores convocados de la Liga 1 Betsson para el microciclo dirigido por Juan Reynoso. Solo 26 de los 28 futbolistas convocados fueron parte del primer día de entrenamientos, considerando las ausencias de Emilio Saba (ADT) y Carlos Ascues (UCV) que se encontraban disputando sus respectivos encuentros. Entre los llamados, Aldo Corzo, defensor de Universitario de Deportes, se refirió a su regreso a la bicolor, la muy posible vuelta de Paolo Guerrero al titularato y la idea de jugar con línea de tres ante Brasil.

Confianza en el capitán

Tras la lesión de tobillo de Gianluca Lapadula para esta primera fecha doble, se estima que lo más probable es que Paolo Guerrero vuelva a ser el ‘9′ titular de la selección. A sus 39 años, el presente del ‘Depredador’ genera ilusión entre los hinchas y, por su parte, Aldo Corzo indicó que su vigencia no está en duda.

“Dependerá de Juan Reynoso saber si pondrá o no de titular a Paolo, pero creo que todos sabemos la calidad de jugador que es y el buen momento por el que está pasando. Su vigencia es indiscutible, está peleando la Copa Sudamericana y nos da gusto su buena actualidad. Es el capitán del equipo y creemos que va a esforzarse como siempre lo ha hecho por la camiseta”, indicó Corzo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, la última vez que Paolo Guerrero arrancó como titular de la blanquirroja en un partido por Eliminatorias fue en la victoria por 2-0 ante Chile el 7 de octubre del 2021 en el Estadio Nacional. En aquella oportunidad, los goles los anotaron Christian Cueva y Sergio Peña. En tanto a partidos amistosos, la última aparición del ‘Depredador’ desde el inicio fue bajo las órdenes de Juan Reynoso en el triunfo por 1-0 ante Corea del Sur, con gol de Bryan Reyna y asistencia de Guerrero.

Presente en la ‘U’ y línea de tres

Para nadie es novedad que Juan Reynoso tiende a cambiar de sistema de acuerdo al rival y, principalmente, modificando la defensa. Lo hizo ante Alemania, colocando una línea de tres hombres (Abram, Tapia y Araujo) y, aunque en aquella oportunidad no resultó conveniente y se perdió por 2-0, cabe la posibilidad de que repita la fórmula ante un rival tan ofensivo como Brasil.

En tal sentido, la convocatoria de Aldo Corzo, quien no había sido considerado para los últimos amistosos, podría explicarse considerando que su presente en Universitario con Jorge Fossati es cumplir de stopper por derecha en línea de tres. Por su parte, el defensor crema indicó que se sentiría cómodo partiendo como lateral derecho o como zaguero en esa alineación.

“Con Juan hemos hablado de otros temas relacionados a los fundamentos, más que a lo táctico. No me ha dicho si quiere jugar con tres o cuatro defensores. No sé cuál es su idea todavía, sé lo que él quiere para sus defensas, pero no me ha especificado el puesto. Obviamente, unas de mis principales virtudes es el tema defensivo, pero en la posición que me toque trataré de dar lo mejor de mí como siempre y aplicando uno de mis fuertes que es ese”, agregó el futbolista de 34 años.

