El último lunes, Christian Cueva se ausentó de los entrenamientos de Alianza Lima, sin el permiso del comando técnico, encabezado por Guillermo Salas. Tras ello, el club blanquizul emitió un comunicado donde señalan que tomarán las acciones correspondientes. Sin embargo, desde la Videna también se pronunciaron sobre el asunto, siendo Agustín Lozano -presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)- el encargado de hablar del ‘caso de Aladino’ y de cualquier otro jugador de la Selección Peruana.

“Conversé con (Christian) Cueva y también lo encontré a Carlos Zambrano. Todos los jugadores están invitados porque esta es la casa de la selección. Pueden venir para seguir su rutina de entrenamientos. Hablar más allá no es mi competencia, pero aseguro que la FPF está dispuesta a darle todo el soporte y apoyo a los jugadores”, dijo el titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a los medios.

Un detalle: Juan Reynoso también se pronunció en San Luis. El DT de la bicolor es consciente de que el tema Christian Cueva no debe pasarse por alto, pero confía en que el mediocampista de la Selección Peruana le encontrará una rápida solución al asunto.

“No me quiero enganchar en un comentario sobre un jugador que hoy está en su equipo (Alianza Lima) y, seguramente, el tema lo resolverán él y su institución”, sostuvo el ‘Ajedrecista’ sobre el presente del volante íntimo.

Su presente en Alianza Lima

El presente del jugador en Alianza Lima es el siguiente: este miércoles, el mediocampista llegó alrededor de las 7:30 am a las instalaciones del Esther Grande de Bentín en Lurín, a pesar de que el plantel principal estuvo citado a partir de las 9 am. En medio de ello, se supo que el ‘10′ se puso ropa de entrenamiento, pero no tuvo autorización para trabajar con el resto de sus compañeros; lo hizo aparte. La postura del club íntimo es que no sea considerado (ojo, su vínculo con los victorianos culmina en agosto).

Con relación al tema legal, se conoció que el martes hubo una reunión entre el área correspondiente de la institución victoriana y Christian Cueva, pero no se llegó a ningún acuerdo. Todo hace indicar que hoy volverán a juntarse. Es decir, las próximas horas son claves respecto al caso.





